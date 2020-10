von Claus Bingold

Die Eheleute Margareta Ginter (82), geborene Ebner, und Artur Ginter (86) sind seit 65 Jahren verheiratet und feiern am Donnerstag, 15. Oktober, in Waldshut das Fest der eisernen Hochzeit. Margareta Ginter kam am 28. Februar 1938 als zweites von vier Kindern, zwei Buben und zwei Mädchen, in Freiburg zur Welt. Nach dem Abschluss der Volksschule besuchte die Jubilarin drei Jahre lang die hauswirtschaftliche Berufsschule. Nebenher führte sie den Haushalt einer Familie.

Artur Ginter wurde am 11. März 1934 als mittleres von elf Kindern im Heidelberger Stadtteil Kirchheim geboren. Im Alter von vier Jahren zog die Familie nach Waldshut. Margareta Ebner war erst 16 Jahre alt, als sie den vier Jahre älteren Gipser und Stuckateur Artur Ginter in der Gaststätte „Liedermatte“, heute Hotel „Arina“, kennen lernte.

Liebe auf den ersten Blick

„Das war reiner Zufall und Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Margareta Ginter. „Meine Schwester betrieb die Gaststätte. Ich war zu Besuch in Waldshut und half ihr in der Wirtschaft.“ Bereits ein Jahr später heirateten die Beiden am 15. Oktober 1955 in der Pfarrkirche St. Michael in Freiburg-Haslach. Da Margareta damals erst 17 Jahre alt und damit noch nicht volljährig war, gab es Differenzen mit den Eltern, die der Hochzeit aber schließlich doch zustimmten.

Jahrelang im Kiosk anzutreffen

„Sogar der Standesbeamte“, erinnert sich Margareta Ginter, „fragte meine Mutter, ob sie die Einwilligung zur Vermählung wirklich unterschreiben wolle.“ Nach der Hochzeit lebte das Paar in Waldshut, zuerst im Haus der Eltern von Artur Ginter. Zwischen 1955 und 1967 kamen die drei Töchter zur Welt. Zunächst arbeitete Margareta Ginter drei Jahre in der Schweiz, die älteste Tochter lebte bei ihren Eltern, ehe sie wegen der weiteren Kinder als Hausfrau zu Hause blieb. Später betrieb sie viele Jahre den Kiosk im Waldshuter Schwimmbad und zuletzt 13 Jahre lang bis 1998 den Kiosk und die Festhütte im Wildgehege.

Artur Ginter arbeitete als Stuckateur, ehe er 1967 in die Lonza wechselte, wo er zehn Jahre beschäftigt war. Ende der 70er Jahre übernahm er den Getränkehandel eines Bruders in Waldshut. 1999 ging er in den Ruhestand.

Freude über Schwarzwaldtouren

Langweilig wurde dem Jubelpaar nie. „Wir sind viel gelaufen, gingen ins Theater und machten oft Schwarzwaldtouren mit der Tochter, die in Tiengen lebt. Damit ist jetzt aus gesundheitlichen Gründen leider Schluss“, bedauern Margareta und Alfred Ginter. „Hin und wieder machen wir kleine Touren mit dem Auto durch den Schwarzwald.“

Angesichts der Corona-Pandemie muss auch das Fest zur „Eisernen“ ausfallen. „Das ist schade, aber nicht zu ändern. Eigentlich wollten wir, wie bereits bei den vorhergehenden Jubiläen, mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael in Freiburg-Haslach und anschließendem Fest mit der Familie und Freunden feiern. Das fällt ja jetzt leider Corona zum Opfer.“ Dem Paar gratulieren neben den vielen Verwandten, Freunden und Bekannten fünf Enkel und zwei Urenkel, auf die Margareta und Artur Ginter besonders stolz sind.