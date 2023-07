In der Arrestzelle der Polizei hat in einer Julinacht vor 25 Jahren ein 22 Jahre alter Mann Schutz vor seiner rabiaten Liebhaberin gefunden, die ihn des Diebstahls bezichtigte und angeblich mit einem Messer auf ihn losgegangen war. Kurioserweise rief nicht der bedrohte Freund der 36-jährigen Bardame bei der Polizei an. Es war die Frau selbst, die stark angetrunken noch in der Nacht eine Anzeige machen wollte.

Neun Flaschen Sekt und ein Messer

Als die Polizei gegen 2 Uhr morgens an der Bar in einem Ortsteil von Küssaberg eintraf, da erwartete die mit einem 25 Zentimeter langen Küchenmesser bewaffnete Frau die Ordnungshüter bereits im Eingangsbereich. Einen guten Umsatz musste sie am vorausgegangenen Abend gemacht haben, denn nach eigenen Angaben hatte sie zusammen mit ihren Gästen neun Flaschen Sekt getrunken. Jedenfalls war sie ganz schön beschickert und ließ sich in vulgärster Art und Weise über ihren Liebhaber aus, weil dieser sie bestohlen habe. 1100 Mark und ihren Ausweis, klagte die Bardame, habe der Mann nach einem heftigen Streit mitgenommen.

Hochrhein 50 Polizisten in 25 Autos, aber die Bankräuber entkommen 1994 mit dem Fahrrad Das könnte Sie auch interessieren

Freund versteckt sich auf Dachboden

Der angeblich gestohlene Ausweis fand sich allerdings in der Wohnung. Nicht weit davon hielt sich auch der 22-Jährige auf. Dieser hatte sich auf dem Dachboden versteckt und traute sich erst wieder heraus, als die Polizei ihm ausreichend Schutz bot. Ganz ohne Blessuren kam er aber nicht davon. Denn kaum hatte er die Wohnung betreten, da schlug die Frau auf den 22-Jährigen ein. Die Polizisten mussten dazwischen gehen. Weil der Mann keine Bekannten im Landkreis hatte und auch deutlich wurde, wie abhängig er von der älteren Frau war, nahm die Polizei ihn bis zum Morgen in Schutzgewahrsam.

Mann will wieder zurück zu seiner Freundin

Als er nach der turbulenten Nacht gegen 8 Uhr morgens aus dem amtlichen Schutzgewahrsam entlassen wurde, da wollte der 22-Jährige wieder zurück zu seiner Geliebten. Die Polizei hatte nichts dagegen, fuhr den mittellosen Mann sogar noch zurück und knüpfte die ersten Kontakte mit der jetzt nicht mehr aufgebrachten Frau. Diese nahm ihren Lover mit offenen Armen auf – und die Sache war vergessen.