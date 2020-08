von SK

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes aus Waldshut sitzt ein Tatverdächtiger in Haft. Darüber haben am Freitag die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Mitteilung informiert.

Die Ermittlungen gehen zurück auf einen Vorfall am Donnerstagabend, 6. August. Damals ging, so teilte die Polizei auf Anfrage mit, bei der Rettungsleitstelle in Waldshut ein anonymer Anruf ein: Ein Mann liege verletzt in seiner Wohnung in Waldshut. Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei an der genannten Adresse wurde dann ein 45-jähriger mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Er wurde umgehend in eine Klinik geflogen, starb jedoch am 12. August an seinen

Verletzungen.

Waldshut-Tiengen Das neue Tiengener Freibad gefällt den Besuchern gut – bis auf wenige Kleinigkeiten. Stadtwerke versprechen Abhilfe Das könnte Sie auch interessieren

Im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens, das durch die

Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen eingeleitet wurde, wurde durch die

Rechtsmedizin festgestellt, dass die Verletzungen des Mannes nicht

ausschließlich auf ein Sturzgeschehen zurückzuführen seien, sondern auch eine

Gewalteinwirkung gegen den Kopf in Frage komme.

Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen ergaben dann einen Verdacht gegen einen 34-jährigen Bekannten des Verstorbenen. Gegen den Mann wurde in der Folge durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ein Haftbefehl erwirkt. Da sein Aufenthaltsort zunächst unbekannt war, wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet, und er konnte am 20. August in der Schweiz festgenommen werden. Am 25. August sei er den deutschen Behörden übergeben worden, so die Polizei.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Durch einen Haftrichter sei dann Untersuchungshaft angeordnet worden. Staatsanwaltschaft und Polizei in ihrer gemeinsamen Erklärung: „Es besteht aufgrund der derzeitigen Ermittlungen der dringende Verdacht, dass der 34-Jährige in der Wohnung auf seinen Bekannten körperlich eingewirkt hatte.“ In der Folge sei der 45-Jährige zunächst verletzt zu Boden gegangen und später verstorben.

Die Ermittlungen wegen Körperverletzung mit Todesfolge führt das Kriminalkommissariat in Waldshut-Tiengen. „Der Tatverdächtige ist der Drogenszene zuzuordnen“, teilte Sprecher Jörg Kiefer vom Polizeipräsidium Freiburg auf Anfrage mit. Der ums Leben gekommene 45-Jährige habe allein in seiner Wohnung gelebt.