von sk

Ein betrunkener Mann mit Sturmhaube ist am Samstagabend, 27. März, am Busbahnhof in Waldshut in Gewahrsam genommen worden.

Gegen 19.30 Uhr war gemeldet worden, dass ein Mann mit nacktem Oberkörper und mit einer Sturmhaube maskiert auf der B 34 nach vorbeifahrenden Autos schlage. Die Polizei traf laut eigenem Bericht auf einen deutlich alkoholisierten aggressiven 35-jährigen Mann, der die Einsatzkräfte zur Begrüßung gleich beleidigte.

Zur Durchsetzung des Gewahrsams musste körperliche Gewalt angewandt werden, da sich der Mann sperrte. Auf richterliche Anordnung blieb er bis zum nächsten Morgen in polizeilichem Gewahrsam.