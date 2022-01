Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Die einen nehmen sich vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Manch einer möchte mehr Sport treiben. Und wiederum andere wollen sich mehr Zeit für die Familie nehmen. Doch sind erst mal die gemütlichen Tage zwischen Weihnachtsgans und Silvesterfondue vorbei und kehrt der Alltag zurück, verpufft oftmals die Motivation so schnell wie ein Tischfeuerwerk.

Es gibt aber auch Menschen, die den Jahreswechsel nutzen, um aufzuräumen. Und zwar nicht nur durch Entrümpeln des Kellers oder Dachbodens, sondern indem sie versuchen, zwischenmenschliche Konflikte zu lösen. Einer von ihnen ist offenbar ein gewisser Ulf. In der allerletzten Ausgabe der Tageszeitung des Jahres 2021 hatte Ulf eine Kleinanzeige geschaltet. „Hiermit bitte ich alle Betroffenen um Verzeihung für mein Verhalten während meiner Zeit im Kreis Waldshut 1975 bis 1986“, steht darin geschrieben.

Welche Vorfälle noch Jahrzehnte später sein Gewissen belasten, führt der Verfasser nicht näher aus. Da er seine Zeilen aber insbesondere an eine Andrea, Evelyn, Martina und Sabine richtet, lässt sich darüber spekulieren, ob Ulf damals zeitgleich mit den genannten Damen angebandelt hatte.

Feiernde stoßen bei einer Silvesterparty mit Sekt an (Symbolfoto). | Bild: Ole Spata

Aber egal, wie die amourösen Verwicklungen genau aussahen, ist es doch schön, dass er seine Verfehlungen bereut. Denn für ernst gemeinte Entschuldigungen ist es nie zu spät. All jene, die sich mit ihm versöhnen wollen, können per Chiffre mit Ulf Kontakt aufnehmen. Wer weiß, vielleicht stoßen die ehemaligen Streithähne spätestens zum nächsten Jahreswechsel zusammen an.