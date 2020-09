von SK

Nach einem Feuer ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 40-jährigen Mann aus Waldshut. Nach Polizeiangaben steht er im Verdacht, versucht zu haben, seine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schmitzinger Straße in Brand zu setzen. Am Mittwoch gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr über Rauch aus der Wohnung informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, dennoch entstandnach Polizeiangaben ein Schaden von vermutlich mehreren 1000 Euro. Der 40-Jährige selbst wurde durch die Einatmung von Rauchgasen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des dringenden Verdachts auf eine psychische Erkrankung sei durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen eine vorläufige Unterbringung in einemZentrum für Psychiatrie beantragt worden, berichtet die Polizei. Der Beschuldigte wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der dem Antrag stattgab.