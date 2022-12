Es ist wieder soweit: Der Waldshut-Tiengener Weihnachtscircus bereitet sich auf seine neue Spielzeit vor. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist das Team um Zirkusfamilie Frank zurück und es gibt ein Jubiläum zu feiern.

Bereits zum zehnten Mal heißt es in der Kreisstadt am Hochrhein „Manege frei!“. So heißt die Show dann auch passend „Jubilé“. Im beheizten Zirkuszelt auf dem Victorinox-Gelände in der Alfred-Nobel-Straße stehen internationale Künstler für die Manege bereit.

Der Waldshut-Tiengener Weihnachtscircus bietet unter anderem akrobatische Darbietungen. | Bild: Waldshut-Tiengener Weihnachtscircus

Höhepunkte in diesem Winter

Clown Sasha Sorokin : Der in Finnland lebende Clown ist auf vielfachen Publikumswunsch bereits zum zweiten Mal mit von der Partie. Seit Jahrzehnten begeistert er in Manegen in ganz Europa. Als „Clown der leisen Töne“ erzählt er zwischen den artistischen Darbietungen kleine Geschichten, spinnt den roten Faden durch die ganze Show.

Der in Finnland lebende Clown ist auf vielfachen Publikumswunsch bereits zum zweiten Mal mit von der Partie. Seit Jahrzehnten begeistert er in Manegen in ganz Europa. Als „Clown der leisen Töne“ erzählt er zwischen den artistischen Darbietungen kleine Geschichten, spinnt den roten Faden durch die ganze Show. Miss Svetlana: Die Künstlerin ist mit ihrer Pudelrevue nach Waldshut-Tiengen gereist. Auch Zuschauer, die selbst Hunde haben werden überrascht sein, wie gelehrig die plüschigen Vierbeiner sind.

Die Künstlerin ist mit ihrer Pudelrevue nach Waldshut-Tiengen gereist. Auch Zuschauer, die selbst Hunde haben werden überrascht sein, wie gelehrig die plüschigen Vierbeiner sind. Mario Frank: Der Circusdirektor steht neben seinem Job im organisatorischen Bereich noch selbst in der Manege und begeistert sein Publikum mit kraftvollen Stuhlbalancen auf der Kinnspitze.

Der Circusdirektor steht neben seinem Job im organisatorischen Bereich noch selbst in der Manege und begeistert sein Publikum mit kraftvollen Stuhlbalancen auf der Kinnspitze. Duo Sundelius: Das junge schwedische Artistenduo zeigt kraftvolle Luftartistik an den sogenannten Strapaten. Hierbei handelt es sich um hoch unter der Zirkuskuppel aufgehängte Bänder, an denen atemberaubende Tricks gezeigt werden.

Die Spielzeiten Vom 24. Dezember bis 8. Januar gastieren die Akrobaten in Waldshut-Tiengen. Die Premiere findet am Samstag, 24. Dezember um 14 Uhr statt. Weitere Termine: Sonntag und Montag (25. und 26. Dezember) um 15 Uhr; am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (27. bis 29. Dezember) um 16 Uhr; am Freitag, 30. Dezember um 15 und 19 Uhr; An Silvester um 16 Uhr; von 2. bis 5. Januar täglich um 16 Uhr; am Freitag und Samstag (6. und 7. Januar) je um 15 und 19 Uhr; Dernière am Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr.

Evelyn: Die junge Nachwuchsartistin zeigt in ihrer romantisch-poetischen Performance Seifenblasen als schillernde Kunstwerke. Mit ihrer Schwester Loreen hat sie sich zudem der Balancierkunst verschrieben.

Die junge Nachwuchsartistin zeigt in ihrer romantisch-poetischen Performance Seifenblasen als schillernde Kunstwerke. Mit ihrer Schwester Loreen hat sie sich zudem der Balancierkunst verschrieben. Duo Jednorg : Pfauentauben und kraftvolle Luftartistik vereint das Warschauer Artistenduo zu einem Schaubild „weiss in weiss“ hoch unter der Zeltkuppel. In einer zweiten Darbietung zaubern die beiden: Beim „Quick-Change“ wechseln die Künstler ihre Kostüme während der Nummer gleich mehrfach, und zwar im Affentempo.

Pfauentauben und kraftvolle Luftartistik vereint das Warschauer Artistenduo zu einem Schaubild „weiss in weiss“ hoch unter der Zeltkuppel. In einer zweiten Darbietung zaubern die beiden: Beim „Quick-Change“ wechseln die Künstler ihre Kostüme während der Nummer gleich mehrfach, und zwar im Affentempo. Ricardo Frankordi: Der passionierte Tiertrainer präsentiert edle holländische Friesen und Kamele im großen Sägemehlrund. Schon als Kind wusste er, dass er später mal mit Tieren arbeiten möchte.

Umrahmt wird das Programm mit Livemusik. Als Moderatorin durchs Programm führt Marianne Frank. Im Foyerzelt lädt außerdem ein Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Es werden weihnachtliche Leckereien angeboten. Wer sparen will, sollte die Augen offen halten: Rabattgutscheine liegen in vielen teilnehmenden Geschäften aus.