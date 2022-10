von eva baumgartner

Frau Netzhammer, wie war Ihr erster Auftritt, Ihre Premiere als Erzinger Weinprinzessin?

Der erste Auftritt war natürlich ziemlich aufregend. Besonderen Spaß hatte ich beim Einzug, als ich die fassungslosen und gleichzeitig jubelnden Familienmitglieder und Wagenbauer gesehen habe. Die wussten nämlich bis zuallerletzt von nichts und waren doch sehr überrascht, als jemand, der gerade noch mit ihnen an den letzten Schliffen des Winzerfestwagens werkelte, nun zusammen mit Krone und Weinglas einmarschierte. Auch ansonsten gefiel mir die Stimmung rund um das Fest, besonders am Sonntag, sehr gut. Hier und da gab es aber auch einige Verbesserungsvorschläge von Gästen, die nächstes Winzerfest berücksichtigt werden müssen.

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie gefragt wurden, ob Sie das Amt annehmen?

Auch wenn ich im Nachhinein von einigen gehört habe, dass sie stark mit mir als Weinprinzessin gerechnet hatten, war ich selbst von der Anfrage sehr überrascht und habe gar nicht damit gerechnet. Zuerst war ich etwas überrumpelt und habe mich gefragt, ob ich mir das überhaupt zutraue. Als ich es mir dann eine Nacht lang durch den Kopf habe gehen lassen, erinnerte ich mich daran, wie gerne ich mir als Kind die Krönung ansah. Da habe ich gemerkt, dass ich das Amt der Weinprinzessin doch als schöne Tradition empfinde, die ich mit Freude weiterführen würde. Nachdem der erste Schock also überwunden war, ist mir dann eingefallen, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, mir ein Dirndl zu suchen und mich vorzubereiten.

Was verbindet Sie mit dem Weinbau?

Meine Familie. Mein Papa Joachim hat seit 30 Jahren eigenes Land am Erzinger Kapellenberg und stellt seit fast 25 Jahren offiziell Biowein her. Seine Begeisterung für die Reben und besonders auch für den ökologischen Weinbau und das Vertrauen in die Natur teilt er mit der ganzen Familie.

Haben Sie spezifische Fachkenntnisse? Wurden Sie geschult und vorbereitet?

Nein, gar nicht. Alles, was ich über den Wein und seinen Anbau weiß, habe ich beim Mithelfen in den Weinbergen oder durch Gespräche mit Winzern und Weinliebhabern gelernt.

Wenn ein Weinkenner Sie zum Thema Wein befragt, fühlen Sie sich in der Lage, kompetent zu antworten?

Das kommt natürlich ganz darauf an, was dieser denn wissen möchte. Für lockere Gespräche über Wein bin ich auf jeden Fall immer zu haben und auch die ein oder andere Frage werde ich beantworten können. Wenn jemand aber auf Insiderinfos aus ist, dann muss ich zugeben, dass er bei einem unserer Winzer oder Winzerinnen doch etwas besser aufgehoben sein wird.

Noch mehr über die Weinprinzessin Lea Netzhammer ist 22 Jahre alt und gebürtige Erzingerin. Sie ist mit drei jüngeren Schwestern in der Winzerfamilie Joachim und Nicole Netzhammer aufgewachsen. 2020 legte sie erfolgreich die Abiturprüfung ab und studiert seit dem Wintersemester 2021 Soziologie im Hauptfach, im Nebenfach Politikwissenschaften an der Universität in Konstanz. Derzeit wohnt sie in Markelfingen bei Radolfzell am Bodensee. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in der Natur, sie liebt das Wandern in den Bergen und im Winter das Snowboarden. Am 64. Erzinger Winzerfest dieses Jahres wurde sie zur Erzinger Weinprinzessin gekrönt, dieses Ehrenamt hat sie ein Jahr lang inne.

Was macht für Sie ein guter Wein aus?

Eine schwierige Frage. Wein ist so vielseitig und sein Charakter wird vom Boden und seiner Region aber auch vom Winzer oder der Winzerin selbst beeinflusst. Gerade das macht ihn für mich aus. Wein wird nicht gleich schmecken, weil er von derselben Rebsorte kommt, sondern seine Umgebung und der Umgang mit ihm, machen ihn zu dem, was man schlussendlich im Glas hat. Für mich ist dabei wichtig, dass man beim Weinbau mit der Natur zusammenarbeitet und nicht gegen sie.

Was für Pflichten und Anlässe kommen auf Sie zu?

Ehrlich gesagt, wird das ziemlich spontan festgelegt und es gibt keinen festen Terminkalender. So genau kann ich das also gar nicht beantworten. Für viele Events, wie beispielsweise die Erzinger Weinmesse, müssen die Daten außerdem erst noch bestimmt werden.

Sie studieren Soziologie und Politik in Konstanz. Können Sie ohne Weiteres den Terminen als Weinprinzessin nachkommen?

Da die meisten Termine doch eher auf die Wochenenden fallen und Konstanz ja nun nicht so weit entfernt ist, ist das mit dem Studieren ziemlich gut zu vereinbaren. Dazu sind die Termine auch wirklich überschaubar und man ist als Erzinger Weinprinzessin nicht so eingespannt, wie beispielsweise eine Bodensee-Weinprinzessin.

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie im Fokus der Öffentlichkeit stehen?

Besonders das Reden vor vielen Menschen ist für mich auf der einen Seite immer eine kleine Überwindung, auf der anderen Seite macht es aber auch Spaß, die Freude an unserem Wein mit anderen zu teilen. Man ist umgeben von guter Laune und ich freue mich immer sehr, wenn Events stattfinden, bei denen Jung und Alt zusammenkommen.

Was bringt dieses Amt für Sie persönlich?

Man sammelt viele Erfahrungen. Durch das Amt komme ich mit einigen Leuten in Kontakt, habe tolle Gespräche und kann dem ein oder anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Besonders Kinder freuen sich, wenn sie eine Weinprinzessin treffen. Direkt am ersten Tag meines Amtes wurde ich von einigen Mädchen gefragt, ob wir Freunde werden wollen. So schnell ging das bei mir vorher nie, ich glaube, das muss man genießen.