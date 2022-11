von Raymund Grägel

Waldshut-Tiengen – „Männer, so singt doch“ und „Land of Hope and Glory“, so lauteten die Liedtitel, die der Männerchor Gurtweil am Abend seines Jubiläumskonzerts anstimmte, das unter dem Motto „100 Jahre, aber kein alter Hut“ stand. „Für Frauen ist das kein Problem“, sangen sie ebenso, schwärmten außerdem für „Ihr blondes Haar“ und träumten von einer besseren Zukunft.

Der Männergesangverein Gurtweil hatte am 12. November zu seinem Jubiläumskonzert in die Gemeindehalle in Gurtweil eingeladen, und die Halle war ausverkauft. Der Chor feierte sein 100-jähriges Bestehen. Als besondere Gäste wirkten die Sängerfreunde vom Männerchor Krenkingen mit. Der Männerchor Krenkingen unter der Leitung von Andreas Thoma und der Männerchor Gurtweil unter der Leitung von Birgit Rogg wurden instrumental begleitet von Nelly Ziegler am Klavier, Stefan Gamp am Schlagzeug und Waldemar Werner an der Bassgitarre.

Insgesamt trugen die Chöre 20 Lieder vor sowie drei Zugaben. Elf Titel sangen die Gurtweiler, fünf die Krenkinger und besonders ausdrucksstark waren fünf Stücke, die von beiden Chören gemeinsam dargeboten wurden.

Der Vorsitzende Gerhard Hentzel überreichte eine Ehrenurkunde an Birgit Rogg für 15 Jahre Chorleitung, die Goldene Nadel an Heiner Wagner für 42 Jahre Singen im Chor, eine Urkunde vom Christian Wulff, Präsident des Deutschen Chorverbands (DCV), an Manfred Jordan für 60 Jahre aktive Chormitgliedschaft.

Großer Dank für Engagement

Andreas Thoma als Vorsitzender des Chorverbands Hochrhein ehrte den Männergesangverein selbst für 100 Jahre Verbundenheit mit einem blauen Kugelschreiber mit Beleuchtung und einer Urkunde. Auch er konnte eine Urkunde des Deutschen Chorverbands, gezeichnet von Christian Wulff, zum 100-jährigen Bestehen als Dank für das kulturelle Engagement dem Männerchor überreichen.

Zum Ende des Konzerts sorgten die Sänger für eine Überraschung: Getreu dem Motto „100 Jahre, aber kein alter Hut“ trug jeder Sänger einen neuen Hut, der dann in die Zuschauermenge geworfen wurde. Für jeden Hut gab es ein Glas Sekt an der Bar.

Im Anschluss gab es eine After-Show-Party. Walter Jäger an der Gitarre, der Text an der Leinwand, sechs Hände am Klavier, das Schlagzeug und die Bassgitarre waren Begleitung für Gesang des Publikums und das Lied „Über den Wolken“.

