von Alfred Scheuble

Im Mittelpunkt der jüngsten Hauptversammlung des Männerchors Gurtweil stand der Umgang mit der Corona-Pandemie, die im zurückliegenden Jahr das Vereinsgeschehen nahezu zum Erliegen gebracht hatte. Die 19 Sänger mit dem Vorsitzenden Gerhard Hentzel und der Dirigentin Birgit Rogg stehen zwar kurz vor dem Beginn des 100. Vereinsgeburtstags, sie mussten allerdings schon bereits geplante Vorhaben auf das Jahr 2023 verschieben.

Ideenreiche Durchhalte-Aktionen

Den eher betrüblichen Rückblick auf das vergangene Jahr begründete der Vorsitzende mit dem Hinweis, dass der Probenbetrieb überwiegend ausfallen musste, und dass zwölf der geplanten Veranstaltungen wegen Covid19 hatten abgesagt werden müssen. Mit besonderen, ideenreichen Durchhalte-Aktionen konnte der MCG-Chef „Pauli“ Hentzel aber seine Sängerschar trotz des, wie er es formulierte, „tristen Vereinslebens“ bei der Stange halten.

Kein finanzielles Loch durch Zulage und Spenden

Eher entspannt verlief das Sängerjahr 2020 für den Kassierer. Denn aufgrund der vielen Terminabsagen gab es auch weniger Kassengeschäfte zu erledigen. Dank einer Corona-Sonderzulage durch den Badischen Chorverband und Dank etlicher Spenden entstand in der Vereinskasse kein finanzielles Loch. Spaßig resümierte Dirigentin Birgit Rogg das vergangene, aus ihrer Sicht abenteuerliche Jahr mit den Worten: „So wenige Fehler wie 2020 habe ich noch nie gehört.“ Und mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2022 sagte sie: „Wir machen das Beste daraus.“

Der Männerchor Gurtweil Der Männerchor Gurtweil e.V. wurde 1922 als Männergesangverein Gurtweil gegründet. Der Name wurde zum 50-Jährigen des Vereins geändert. Der Männerchor hat derzeit 19 Sänger, acht Ehren- und 61 Passivmitglieder. Jeden Donnerstag probt die Sängerschar im Gurtweiler Rathaus. Der Vorsitzende ist Gerhard Hentzel, die Dirigentin Birgit Rogg.

Das Werben um einen engagierten Start

Nach wie vor, so der Vorsitzende Hentzel, bereiten ihm die strengen Corona-Regeln schlaflose Nächte, und er stellte fest: „Wir sind noch nicht in der Normalität angekommen.“ Sein Traum, im kommenden Jubiläumsjahr mit dem Männerchor „On Tour“ zu sein, muss der Vorsitzende ins übernächste Jahr verschieben. Mit dem Aufruf an seine Sängerkameraden, am Donnerstag, 9. September, wieder zu den Proben zu kommen, warb Hentzel für einen engagierten Start in Richtung Jubiläumsjahr: „Damit wir das 100-Jährige gut über die Bühne bringen.“