Das Gelände ist ziemlich steil – so sieht es auf jeden Fall auf dem Bild aus. Am Hang steht ein Haus. Ein Mähdrescher lehnt dagegen. Er ist wohl am Hang abgerutscht und ins Gebäude gekracht. Ein Augenzeuge hat das Fahrzeug dort entdeckt und die Szene eingefangen.

Polizei weiß von dem Unfall

Das Ganze soll am Freitag, 5. Mai, passiert sein. Das Haus liegt offensichtlich am Steggelenbuck in Gurtweil, bei der Straße nach Waldshut.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg mit, dass der Fall registriert sei. Aber er ist nicht Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen, wie der Sprecher am Telefon erklärt.

Darum ist es kein Fall für die Polizei

Es handle sich um keinen Unfall im öffentlichen Raum. Es sei ein Selbstunfall. Deshalb sei es auch kein Fall für die Polizei.

Der Schaden müsse auf zivilrechtlichem Weg reguliert werden. Der Sprecher bestätigt, dass der Unfall am Freitag gegen 9.15 Uhr passierte.

Was genau passiert ist, welcher Schaden entstanden ist, wie und wann das Fahrzeug geborgen wird, war am Sonntag, 7. Mai, noch nicht zu erfahren.