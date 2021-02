Stolze Tannen schmückten einst das Ensemble von Oberem Tor und Seltenbachbrücke am Waldshuter Stadteingang. Längst sind die seinerzeit altersschwach gewordenen Bäume entfernt, was das historische Szenario eigentlich besser zur Geltung bringt. Auch auf einem Privatgrundstück in der Waldshuter Moltkestraße musste jetzt ein mächtiger Nadelträger weichen.

Die in einem Hof in Richtung Hallenbad stehende große Nordmanntanne, fast so etwas wie ein Wahrzeichen in der Wohnstraße mit ihren charakteristischen Mehrfamilienhäusern in Jugendstilanmutung, wurde gefällt, ehe sie möglicherweise beim nächsten Wintereinbruch unter Schneelast einknicken und zur Gefahr würde. Doch wie beseitigt man einen Baum, so groß wie ein mehrstöckiges Gebäude, ohne Begleitschäden anzurichten? Die angerückten Profis machten es vor.

Nur noch ein flacher Baumstumpf erinnert an die mächtige Nordmanntanne in der Waldshuter Moltkestraße. | Bild: Gerard, Roland

Unter Einsatz eines Hebebühnenfahrzeugs wurden zunächst die deutlich schütter gewordenen Äste entfernt und in einen bereitgestellten Container geworfen, danach der Stamm Stück für Stück von oben abgesägt. Auch das direkt daneben stehende Vogelhäuschen blieb bei der Aktion, die nach gut eineinhalb Stunden abgeschlossen war, unversehrt. Jetzt bleibt abzuwarten, ob auf die große Tanne eventuell ein kleines Apfelbäumchen folgt.