Zum fünften Mal bekommt die Tiengener Fußgängerzone mit der „Luftart“ im Sommer ein kunstvoll gestaltetes Dach. Auch in diesem Jahr gibt es in Form von drei neugestalteten Kunstwerken ein Update, kündigt die Aktionsgemeinschaft Tiengen an. Vom 5. bis 10 Juni können die Besucher zwei Künstlerinnen und einem Künstler beim Entstehen der Kunstwerke über die Schulter schauen. Thomas Santhori aus Zurzach, Christel-Andrea Steier aus Bernau und Petra Jäger aus Weilheim erstellen in diesem Jahr die drei neuen Luftart-Planen. Das Freiluft-Atelier für die drei Künstler wird am Löwendenkmal aufgebaut, laut Auskunft von Kurt Reckermann, Mit-Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft, werden die Künstler am Montag ab 14 Uhr erwartet.

Die Künstler malen in der kommenden Woche ihre Entwürfe auf neun Meter lange und 3,5 Meter breite Mesh-Planen. Die neuen Werke werden am 12. Juni mit den bestehenden Bahnen über der Fußgängerzone aufgehängt. Dann soll das künstlerisch gestaltete Dach für ein entspanntes Einkaufen bei heißen Temperaturen sorgen. Ergänzt durch Palmen und Liegestühle können die Besucher die Kunstaktion den Sommer über bewundern und das südländische Ambiente genießen.