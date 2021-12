von Susann Duygu-D'Souza

Wieder trifft es die Clubs und Diskotheken im Land, die als Erstes aufgrund der Corona-Pandemie in einen erneuten Lockdown geschickt werden. Auch in Waldshut muss der Royal-Eventclub im Gewerbepark Hochrhein, bei dem sich die Jugend aus der Region an den Wochenenden zum Feiern trifft, wieder schließen. Und das nach nur einer dreimonatigen Öffnung, nachdem eineinhalb Jahre lang in Deutschland alle Clubs und Diskotheken wegen der Pandemie geschlossen bleiben mussten. Clubbetreiber Imad Chabo: „Es ist für uns alle im Moment sehr schwierig. Wir wissen nicht, wie sich die Nacht-Szene aufgrund der Pandemie entwickeln wird. Nach der langen Schließung waren die Wochenenden sehr gut besucht, es wurde getanzt, Musik gehört und einfach gefeiert. Das zeigt uns, dass die Gäste Lust haben, zu uns zu kommen.“

Für die kommenden Wochen ist Betreiber Imad Chabo wohl der einzige, der auf der Tanzfläche stehen darf. Bild: Susann Duygu-D‘Souza | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Clubbetreiber Imad Chabo: „Wollen kein möglicher Hotspot sein“

Zwar dürfte der Eventclub für Besucher öffnen, aber lediglich die Gäste an den Tischen mit Getränke bewirten, getanzt werden darf nicht. „Die Leute haben sich aber daran gewöhnt, dass wir DJs haben und eine Tanzfläche. Wir könnten nicht garantieren, dass sich die Besucher ab einer gewissen Uhrzeit auch an das Tanzverbot halten. Das Risiko ist zu hoch, weshalb wir uns entschieden haben, den Betrieb komplett zu schließen, auch, weil wir nicht zu einem möglichen Hotspot werden wollen“, sagt der Waldshuter.

Mit Schildern wurden Gäste auf die aktuelle Corona-Verordnung und die sich stets ändernden Regeln gleich im Eingangsbereich hingewiesen. Bild: Susann Duygu-D‘Souza | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

„Haben uns an alle Vorgaben und Regeln gehalten“

Imad Chabo, der mit seinen Brüdern zusammen das Royal – das ehemalige Q3 – an der B34 Ende 2018 übernommen hat, betont: „Wir haben uns immer an alle Regeln gehalten. Dass wir jetzt wieder schließen mussten, ist schwer zu verdauen. Auch unsere Gäste haben sich in den drei Monaten der Öffnung an alle Regeln und Einschränkungen gehalten: Erst war 3G erlaubt, ab November dann 2G und Ende November kam dann die 2G-Plus-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem Test. Das hat funktioniert.“ Madeleine Chabou, die für das Marketing des Clubs verantwortlich ist: „Außerdem haben wir darauf geachtet, dass es nicht zu voll bei uns ist, 200 bis 300 Leute hatten wir so pro Abend an den Wochenenden, obwohl deutlich mehr Leute bei uns reinpassen. Maskenpflicht, Kontakterhebung und Hygienekonzept eingeschlossen. Und es hat sich niemand infiziert. Ich denke, das Konzept hat funktioniert.“

Die eineinhalb Jahre, in denen der Betrieb geschlossen bleiben musste, haben die Betreiber für einen großen Umbau genutzt. „Das hat natürlich alles viel Geld gekostet, aber wir wollten unseren Gästen einfach einen tollen Eventclub präsentieren. Jetzt können wir nur hoffen, dass sich die Lage entspannt, und wir bald wieder öffnen dürfen.“

Café Matrix mit 80 Prozent Umsatzverlust

Einen Nebenjob hat sich Imad Chabo aber noch nicht suchen müssen, denn nebenher betreibt er mit seinen fünf Brüdern auch das Billard-Café Matrix in Tiengen. 'Hier dürfen wir zwar geöffnet haben, verzeichnen aber Einbußen von 80 bis 85 Prozent', sagt er.

Staatliche Fördergelder noch ungewiss

Ob es, wie bei den Lockdowns zuvor staatliche Fördergelder gibt, weiß Imad Chabo noch nicht. „Wir stehen aber in engem Austausch mit unserem Steuerberater“, sagt er. „Wir haben zwar damals die Corona-Hilfen erhalten, was den Großteil der Fixkosten decken konnte, aber für uns selbst gab es kaum zum Leben Unterstützung“, sagt Chabo, der Vater von drei Kindern ist. Zu seinen Fixkosten gehören beispielsweise die Pacht und Strom. „Allein das kostet mich knapp 7000 Euro pro Monat“, rechnet er vor. Hinzu kämen Versicherungen und Gema-Gebühren.

In der Schweiz sind Clubs und Discos noch geöffnet

Seitdem Chabo das Royal übernommen hat, seien auch immer viele Gäste aus der Schweiz gekommen. „Das Bild wandelt sich jetzt. Jetzt gehen die Leute in die Schweiz, weil dort noch alles offen ist.“ Ärgerlich, findet der Waldshuter: „Ein Virus macht ja nicht Halt vor einer Grenze.“ Seinen Betrieb aufzugeben, ist keine Option für ihn. „Wir hoffen, dass sich die Lage vielleicht einmal stabilisieren wird.“ Außerdem gibt er zu bedenken: „Wer kauft oder pachtet denn aktuell ein Eventlokal, dessen Zukunft unsicher ist.“