Die diesjährigen Abiturprüfungen am Technischen Gymnasium der Gewerblichen Schulen Waldshut sind erfolgreich zu Ende gegangen. Bei der Abschlussfeier konnten Schulleiter Frank Decker und TG-Abteilungsleiter Jürgen Ketterer insgesamt 51 Schülern zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife gratulieren, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Zwei Schüler führten durch das bunt gemischte Programm in der Stadthalle in Waldshut. In seiner Rede für den Abschlussjahrgang blickte Schülersprecher Ismail Ercikdi unter dem Motto „Technik als Denkweise“ auf die vergangene Zeit am TG zurück, bevor Schul- und Abteilungsleiter sowie einzelne Lehrer im Rahmen einer Talkshow den Schülern Rede und Antwort standen, Rückblick hielten und ihre guten Wünsche für die Zukunft zum Ausdruck brachten. Bei der Zeugnisverleihung wurden für besonders gute Leistungen auch Lobe und Preise vergeben.

Als Jahrgangsbester kann sich Pascal Peter über einen Traumschnitt von 1,0 freuen; er erhielt zugleich den Ferry-Porsche-Preis für herausragende Leistungen im Profilfach Technik und Management sowie in Mathematik. Ebenfalls mit einem Preis in Technik und Management, Mathematik und Physik wurde Tino Kramer ausgezeichnet. Weitere Preise in Mathematik gingen an Mark Spörndle, Julian Lauber und Tim Travica; in Physik wurden gleich sieben Preise verliehen (Tino Kramer, Jan Mayer, Pascal Peter, Marc Spörndle, Manuel Baier, Tim Travica und Felix Storkenmaier). Für besonders gute Leistungen im Fach Deutsch wurde Noah Oberschmid mit dem Scheffel-Preis ausgezeichnet; je einen Preis in Italienisch sowie in Chemie erhielt Lennard Künzler. An Tim Wähler wurde ein Preis für Geschichte mit Gemeinschaftskunde vergeben und Mika Hohlbaum kann sich über die Alfred-Maul-Medaille für das Fach Sport freuen. Für ihr soziales Engagement wurden Ismail Ercikdi, Felix Storkenmaier und Marco Holzwarth mit dem Plansecur-Preis geehrt, den auch die Teilnehmer bei „Jugend forscht“ erhielten.