Start, Zwangspause, Neustart, Zwangspause – die Corona-Infektionszahlen geben auch bei der gegenwärtigen Ausstellung in der Waldshuter Stoll-Vita-Stiftung den Takt vor. Die launige Schau, die Werke der Kunstgeschichte mit Figuren nach Art der Comic-Ente Donald Duck neu interpretiert, ist gegenwärtig wieder geschlossen. Freunde der berühmten Zeichenfigur können sich gewiss leicht vorstellen, wie der immer schnell gereizte Protagonist angesichts eines solchen Tohuwabohus hysterisch quakend herumtoben würde.

Wie sich das kehlige Schnattern des berühmten Onkels von Tick, Trick und Track anhört, sollen Interessierte demnächst sogar live in der Kreisstadt erleben können. Für den 11. Juli, zum Finale der dann endenden Ausstellung, soll in den Räumen an der Brückenstraße ein gewisser Peter Krause gastieren. Der Journalist, der auch schon als Musiker, Taxifahrer und Künstleragent seinen Lebensunterhalt verdient hat, ist die offizielle Donald-Stimme in den deutschen Trickfilm-Fassungen und wird bei seinem Auftritt Kostproben seines ganz speziellen Könnens geben. Interessant dürfte in diesem Zusammenhang die Frage sein, warum überhaupt Synchronisierungen in verschiedenen Sprachen erforderlich sind. Denn der Erpel im Matrosenanzug artikuliert sich ja ohnehin nur in Phrasen, die aus scheinbar willkürlich aneinandergereihten Vokalen und Konsonanten bestehen. Aber auf Japanisch wird, beispielsweise, wohl eben anders geschnattert als etwa auf Finnisch. Ob Peter Krause als gebürtiger Bayer der Ente auch eine Dialektstimme geben könnte, ist nicht bekannt.