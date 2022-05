von Ursula Freudig

Junge Musizierende werden am Dienstag, 17. Mai, als Chor, Blasorchester und Solisten beim Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen auftreten. Wie immer, wird in der katholischen Pfarrkirche in Tiengen auch diesmal ein Profi aus der Region als Stargast mit dabei sein. Dieses Jahr ist es der in Rheinfelden geborene Liedermacher Aljosha Konter. Er ist in der Gegend aufgewachsen, unter anderem in Schwerzen, und lebt seit 2013 in Stuttgart.

Das Kinder-für-Kinder-Konzert findet am Dienstag, 17. Mai, 19 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche Tiengen statt. Mitwirkende sind Aljosha Konter, das Jugendorchester Wutöschingen, der Kinder- und Jugendchor Soleil aus Lauchringen sowie die Solisten Eloise Ueber (Gesang, Klettgau-Gymnasium) und Jan Jehle und Nils Rebholz (Trompete, Klettgau-Gymnasium/Musikschule Südschwarzwald). Veranstalter ist der Kiwanis Club Waldshut-Tiengen. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte für Kinder vor Ort in Not.

Aljosha Konter beschließt das Konzert, das, ebenfalls wie gewohnt, in einem großen Finale enden wird: Alle Auftretenden werden sich im Altarraum der Kirche versammeln und zusammen mit dem Stargast ein Lied singen. Als der Kiwanis Club bei Aljosha Konter anfragte, ob er mitmacht, musste er nicht lange überlegen: „Ich bin total gespannt auf den Tag und freue mich auf ihn, singen ist einfach eine super schöne Sache“, sagt er und erinnert sich gerne an seine Schulzeit, als er selbst in einem Schulchor sang.

Heute ist Aljosha Konter professionell unterwegs und spielte bereits alleine oder mit Band mehr als 500 Konzerte. Viele dürften ihn auch von Auftritten in der Gegend kennen, beispielsweise im „Purpur“ in Horheim oder erst kürzlich bei der grenzüberschreitenden Kulturnacht in Rheinheim. Zurzeit ist der Liedermacher gerade auf einer großen Tournee. In der Pfarrkirche Tiengen wird er Lieder aus seinem Tourneeprogramm zum Besten geben. Und das herüberbringen, was er in Abwandlung des Ausdrucks Liedermacher-Pop „Liebemache-Pop“ nennt. „Von humoristischen Texten bis hin zu tiefgreifenden Kompositionen, Liebemache-Pop ist für mich mehr ein Lebensgefühl als eine Musikrichtung“, erklärt er.

Die Konzertbesucher werden Lieder aus seinem neuen Album „Weil das Auge mitlauscht“ hören und außerdem auch „Diese Melodie“ – nach seinen Worten, ein sympathischer Ohrwurm, perfekt zum Mitsingen. Im dazugehörigen Musikvideo springt er mit der Ukulele aus einem Flugzeug und tut so, als ob er im freien Fall das Lied spielen würde. Auf dem Boden der Tiengener Pfarrkirche begleitet er das Lied auf der Gitarre.