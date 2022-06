von Manfred Dinort

„Hurra, wir leben noch!“ Mit dieser Botschaft wandte sich der Oberalpfener Männergesangverein „Liederkranz“, an die Bevölkerung. Nach zwei Jahren Pause und pandemiebedingtem Stillstand haben die Sänger einen Neuanfang gewagt und laden ein, dabei mitzumachen. Eigentlich wollte der Verein vor zwei Jahren, also 2020, im großen Stil sein 100-jähriges Jubiläum feiern. Doch da machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Jetzt, seit Anfang April, ist der Verein wieder am Proben und Dirigentin Silvia Reichmann versucht, wie in den Jahren zuvor, die Männer zu Höchstleistungen anzuspornen und wieder neuen Schwung in die Mannschaft zu bringen.

Waldshut-Tiengen Mit neuem Vorstands-Duo den Neustart wagen Das könnte Sie auch interessieren

In einem Rundschreiben wurde angekündigt, das laufende Jahr intensiv zu nutzen, um die gesanglichen Qualitäten zu steigern und wieder den einen oder anderen öffentlichen Auftritt zu absolvieren. Nach der langen Pause sind sich die Sänger wieder bewusst geworden: Es macht einfach Spaß, miteinander zu singen und sich auszutauschen. Zuvor wurde, im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung, die Vereinsführung neu gewählt.

Der Männerchor Der Oberalpfener Männerchor „Liederkranz“ wurde 1920 gegründet. Seither hat der Verein durch seine unermüdliche Tätigkeit jahrzehntelang das kulturelle Leben im Dorf geprägt, gefördert und bereichert. Er wurde zum festen Bestandteil des öffentlichen Lebens und zum Repräsentanten der kleinen Gemeinde im Leiterbachtal. Zu den Höhepunkten zählt das Jahreskonzert in Verbindung mit einer Theateraufführung.

Zum Vorstand gehören Roland Arzner (Vorsitzender), Herbert Rogg (Stellvertreter), Franz Brunner (Kassierer), Wofgang Ebe (Schriftführer), Walter Tröndle und Maxi Rogg (Beisitzer). Die gesangliche Leitung liegt in den Händen von Silvia Reichmann, die sich, so ihre Aussage, ursprünglich gar nicht habe vorstellen können, einen Männerchor zu dirigieren. Jetzt habe sie sich gefragt: „Warum hast du das nicht schon früher gemacht?“ Für sie sei jede Probe und jeder Auftritt eine neue Herausforderung, aber immer gepaart mit großer Freude. „Beim Singen gute Laune und viel Sauerstoff tanken und dabei die Sorgen des Alltags vergessen, ist für jeden von uns mit einem großen Glücksgefühl verbunden“. Ihr Ziel sei es, die Stimmen zu trainieren, ein Repertoire an Liedern zu erarbeiten, Lieder jeder Geschmacksrichtung, um damit auch jüngere Sänger anzusprechen.

Ühlingen-Birkendorf Nach sechs Jahren gibt es in Riedern wieder einen Blumenteppich, aber die Blumen werden langsam rar Das könnte Sie auch interessieren

Unterstützt wird sie dabei am Klavier von ihrer Freundin Barbara Ruch. Natürlich würde sich der Verein auch über neue Sänger freuen. Dazu ermuntert die Dirigentin: „Schau einfach rein, sing mit und du wirst sehen, es macht Spaß.“ Und sie erklärt: „Wer bei uns mitmachen möchte, muss über keine gesanglichen Erfahrungen verfügen, muss keine Noten lesen können, er braucht nur ein bisschen Mut, sich auszuprobieren“. Die Proben finden jeweils am Dienstag, 20 Uhr, in der Oberalpfener Halle statt.