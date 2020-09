von Rosemarie Tillessen

„Was bringt den Doktor um sein Brot? A – die Gesundheit, B – der Tod!“ Diesen Reim zitierte Adelheid Kummle jetzt bei ihrem siebten musikalisch-literarischen Konzert im ausverkauften Saal der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut. Nach Themen wie Glück, Tod oder Lüge ging es diesmal rund ums Thema „Medizinisches“. Mit dabei waren wie immer der Tenor Jan-Martin Mächler, am Flügel Christian Seidel und als charmante Moderatorin Anne Lindenberg.

Da war viel von Krankheit die Rede, von Seuchen im Mittelalter – und ganz aktuell von Corona – aber auch von berühmten Ärzten, prominenten Patienten, Arzneien und moderner Medizin. Und das nicht nur ernst und geistvoll, sondern auch teils frech und witzig. Es wurde eine lebhafte Mischung aus Liedern, Texten und Gedichten, zusammengestellt von Adelheid Kummle und wunderbar von Bildprojektionen an der Wand untermalt.

Es war ein höchst abwechslungsreicher Streifzug durch die Geschichte der Medizin: Man erfuhr von Seuchen wie der Pest, Cholera, Tuberkulose und Syphilis und wie man ihnen zu Leibe rückte, während Pianist und Sänger kurzzeitig mit schaurigen schwarzen Pestmasken durch den Saal gingen. Und dann von Ärzten, deren Namen wohl jeder kennt: Hippokrates, Paracelsus oder Doktor Sauerbruch und andere. Ein Höhepunkt war hier das temperamentvolle Duett „Bum-Budi-Bum“, gesungen von Adelheid Kummle und Jan-Martin Mächler. Oder das Volkslied vom Doktor Eisenbarth, bei dem die Zuhörer den Refrain mitsangen.

Nach der Pause erfuhr das Publikum von schlimmen Krankheiten berühmter Patienten wie Karl Marx, Richard Wagner, Friedrich Schiller oder Paul Klee. Und hörte ein vertontes Gedicht von Grillparzer, der „Krankheit als Gottesgabe“ bezeichnete. So weit mussten die Zuhörer aber nicht zustimmen: Nach dem Einblick in die „Hausapotheke“ (Eugen Roth) folgte Beethovens „Signor Abbate“, bei dem auch Gärtnermeister Wilfried Jäger von der Firma mitsang. Und schließlich der nicht ganz ernsthafte Abschluss „Klonen kann sich lohnen“ mit dem köstlichen Solo „Wegen Emil“, gesungen von Adelheid Kummle, und der gemeinsamen Zugabe „Doktor, Doktor! Ich brauch eine Medizin!“ von Max Raabe. Diese Mischung aus anschaulichem Wissen, Musik und Humor war restlos gelungen. Und die Besucher waren sich einig: „Hauptsache gesund!“, wie es ebenfalls in einem Lied hieß.