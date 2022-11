von Manfred Dinortwaldshut.redaktion@suedkurier.de

In diesem Jahr findet der Adventsmarkt Oberalpfen wieder im gewohnten Rahmen statt. Das teilte Ortsvorsteher Armin Arzner in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates mit. Inzwischen hätten sich bereits mehr als 20 Aussteller zur Teilnahme angemeldet. Für die Bewirtung der Besucher sorgen die örtlichen Vereine. Zum weihnachtlichen Programm gehört auch wieder die große Kerzenausstellung, die etwas oberhalb, im Hause Held präsentiert wird.

Anhebung der Kiga-Gebühren

Des Weiteren ging es auch um die Anhebung der Kiga-Gebühren: Die Kindergartenbeiträge sollen zum 1. April nächsten Jahres um 6,8 Prozent steigen. Der große Preissprung sei deshalb erforderlich, weil die Preise in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr angehoben wurden. Ziel sei, so Armin Arzner, 20 Prozent der Kosten über die Beiträge reinzuholen. „Das schaffen wir aber nicht“, so Armin Arzner, der auch Mitglied des Gemeinderates ist, „wir liegen derzeit bei knapp 17 Prozent“. Warum wird bei uns so viel darüber diskutiert, fragte er. „Weil es Bundesländer gibt, in denen gar keine Beiträge gezahlt werden müssen“, lautete seine Antwort. Aber es hier allen recht zu machen, sei wohl nicht möglich. Jedenfalls müsse die Stadt jährlich zwölf Millionen Euro für die Kinderbetreuung aufbringen. Bei einer Enthaltung nahm der Ortschaftsrat die geplante Beitragserhöhung „zustimmend zur Kenntnis“.

Es wird dunkler und kühler

Im September hatte der Ortschaftsrat den Beschluss gefasst, die Straßenlampen nachts auszuschalten, von 24 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens. Außerdem sollten die Raumtemperaturen in der Halle und den übrigen öffentlichen Einrichtungen auf 18 Grad runtergefahren werden. „Das wurde auch so von den Bürgern akzeptiert, es gab keine Reklamationen“, so der Ortsvorsteher. Ganz ungewohnt sei es, merkte dazu ein Bürger an, bei Dunkelheit nachts heimzukommen.

In anderen Ortschaften sei man das gewohnt, merkte Arzner an, nur in Waldshut-Tiengen und den Stadteilen habe man die Lampen durchbrennen lassen. Dagegen sei es in der Halle noch deutlich zu warm. „Da haben wir es noch nicht geschafft, alle technischen Hürden zu nehmen“, so Arzner, „aber wir bleiben weiter dran“. Seitens der Besucher wurde empfohlen, die Heizung nachts ganz auszuschalten und am nächsten Tag langsam wieder hochzufahren. Aber auch hier wurden Zweifel angemeldet, ob das realisierbar sei. Zudem müsse wieder viel Energie aufgewandt werden, um die ausgekühlte Halle wieder auf Temperatur zu bringen.