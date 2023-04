Nach dem Schmerz die Freude, nach der Finsternis das Licht – von Karfreitag bis Ostern entscheidet sich für Christen alles: Das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz und seine Auferstehung in der heiligen Osternacht wurden auch in Waldshut-Tiengen in der katholischen und evangelischen Kirche vergegenwärtigt.

Besonders in der Osternacht waren beide Kirchen in Tiengen sehr gut gefüllt. Osterfeuer als Symbol für das Licht, das mit dem Auferstandenen in die Welt gekommen ist, brannten sowohl vor der katholischen Mariä-Himmelfahrt-Kirche als auch vor der evangelischen Christuskirche. An den Feuern wurden wie immer Osterkerzen entzündet und ihr Licht in den Kirchen an die Kerzen der Gläubigen weitergegeben.

Das Fest Ostern ist für die Christenheit das wichtigste Fest im Jahresverlauf. Hier wird die Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert. Mit dem Ostersonntag beginnt die österliche Freudenzeit, die 50 Tage bis einschließlich Pfingsten dauert. Ostern gehört zu den beweglichen Festen, deren Kalenderdatum jedes Jahr variiert. Der Ostersonntag hängt vom Frühlingsvollmond ab.

Pfarrer Ulrich Sickinger hob in der katholischen Kirche in seiner Predigt hervor, dass es Mut bräuchte, um sich von Ostern verwandeln zu lassen, sich mit der Auferstehung Jesu einem Ereignis zu öffnen, das alle Maßstäbe sprengen würde. „Ostern zeigt, das Leben ist stärker als der Tod, unser Leben ist nicht haltlos, sondern gehalten“, sagte Ulrich Sickinger.

Die evangelische Pfarrerin Susanne Illgner sprach von dem Schrecken, der manchmal in unser Leben einfallen würde, wenn wir mit dem Tod in Berührung kommen würden und wir diesen Schrecken oft zu überspielen versuchen würden. Ostern würde zeigen, dass wir nicht verloren sind: „Das Grab ist für Jesu und für uns alle zum Grab des Lebens und der Hoffnung geworden“, sagte sie.

Kirchengemeinderat Michael Spellig (links) entzündete vor der Christuskirche die Osterkerze, Frank Schäfer unterstützte ihn. | Bild: Ursula Freudig

Unzählige Male war in den Kirchen das jubilierende, freudvolle Halleluja über die Auferstehung Jesu zu hören. Der Kirchenchor Tiengen, die Band Himmelwärts, die Schola paschalis sowie die Trompeter Johannes Jensen und Johannes Dörflinger gestalteten das musikalische Geschehen in der katholischen Kirche unter Leitung der Kantoren Anne Roosmann und Oliver Schwarz-Roosmann. In der evangelischen Kirche setzten Organist Klaus Bürger und ein Projektchor unter seiner Leitung musikalische Akzente.

Zahlreiche Gläubige waren in der Osternacht auch in die Liebfrauenkirche in Waldshut gekommen, um das Osterfest zu begehen. Nach der Entzündung der Osterkerze am Osterfeuer zogen die Kirchenbesucher zusammen mit Pfarrer Romuald Pawletta und den Ministranten in die Kirche ein.

In der katholischen Liebfrauenkirche feierte Pfarrer Romuald Pawletta die Osternacht zusammen mit zahlreichen Gläubigen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

In seiner Predigt erinnerte der Geistliche an die Auferstehung Jesu als Höhepunkt. „Der Tod ist nicht das Ende. Die Taufe ist der Beginn unserer eigenen Auferstehung. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen bekräftigen wir unser eigenes Taufversprechen, lassen uns mit erfrischendem Wasser besprengen und spüren etwas von der belebenden Kraft Gottes.“ Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Singschule DoReMi.

Auch in der evangelischen Versöhnungskirche verkündete Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig die Osterbotschaft. Das ist die erste Nachricht: „Jesus hat den Tod überwunden.“ Immer wieder hätten Menschen diese Nachricht weitergegeben, weil diese Osternachricht es wert sei, weitergegeben zu werden.

In der evangelischen Versöhnungskirche feierte Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig das Osterfest. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Hier liege die gesamte Hoffnung auf ein neues Leben. „Diese Botschaft wurde uns von Gott geschenkt. Sie kann uns Ermutigung und Kraft geben. Wir empfangen diese Botschaft im Glauben. Christus ist am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Diese Botschaft ist für unser Leben relevant, wenn wir andere anstecken mit dieser Botschaft.“

Für die musikalische festliche Begleitung in der Versöhnungskirche sorgten Matthias Flierl an der Orgel und Clemens Losch an der Trompete.