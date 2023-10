Waldshut-Tiengen (pm/sav) Das sportliche Vereinsjahr der „roten Teufel“ der LG Hohenfels hat mit den Vereinsmeisterschaften im Tiengener Stadion einen sonnigen Abschluss gefunden. Die Temperaturen waren ideal, so konnten sich 220 Leichtathleten auf ihre Leistungen konzentrieren, berichtet der Verein in einer Mitteilung.

Die Vereinsmeisterschaften im Oktober sind eine der letzten Chancen, um sich intern zu messen und seine Leistung abzurufen. Von sieben bis 60 Jahren reichte die Altersspanne. Die Teilnehmer starten aus den den sechs Stammvereinen Albbruck, Buch, Bernau, Schachen, Laufenburg und Waldshut-Tiengen. Alle Altersklassen, von sechs Jahren bis zu den Senioren, waren zugelassen.

Die Kinder, die um 10 Uhr mit dem 50-Meter-Sprint begannen, waren mit Eifer dabei. Die U14 bestritten einen Dreikampf mit 75 Metern Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Hier war Jana Gastel unschlagbar auf Platz 1. Im Dreikampf der Männlichen Jugend U12 siegte Jonas Murschel mit 50 Metern Sprint, Weitsprung und Ballwurf und brachte auch die größte Weite von 4,27 Metern. Das Feld der weiblichen Jugend U12 war am stärksten besetzt, hier sicherte sich Theres Geist den Sieg.

Bei den Erwachsenen kamen neben dem 100-Meter-Sprint Kugelstoßen und Speerwurf hinzu. Bei den 800-Meter-Läufen der U18 glänzte Laura Queyreau mit 2:25,55 und bei 100 Meter Hürden hatte Sara Polito die Nase vorn mit 17,17. Lena Stoll siegte mit 9,38 Metern im Kugelstoßen der U18 Weibliche Jugend. Stark war auch Alicia Beuchelt mit 33,59 Metern im Speerwurf in der Weiblichen Jugend U16 und lag auf Platz 1. Die jüngste Teilnehmerin Leni Lechtaler sprang 2,38 Meter. Die Stammvereine hatten die Organisation mit Zeitmess-Anlage, elektronischem Start und alle Kampfgerichte gut im Griff. Das Wettkampfbüro sah sich einer technischen Herausforderung gestellt, so müssen die Urkunden jetzt in den Trainingsgruppen ausgegeben werden. Dies soll bis zum nächsten Wettkampf optimiert werden.

Vorsitzender und Mitorganisator Michael Rimmele zeigte sich trotz fehlender Siegerehrung zufrieden: „Die Vereinsmeisterschaften sind für die Athleten ein schöner Abschluss der Saison. Hier kommen nochmals alle aus den Stammvereinen und Trainingsgruppen zusammen, um sich zu messen. Die Siegerehrung wird nächstes Mal auf jeden Fall wieder stattfinden können; technische Optimierungen sind schon geplant. Die Urkunden und die Siegerehrung sind gerade für die Kleinen eine wichtige Sache.“ Alexandra Gröber aus dem Vorstand fügte hinzu: „Die Laufdisziplinen waren stark umkämpft und trotzdem merkte man, dass in der Vereinsgemeinschaft eine große Fairness vorherrscht. Das ist in jedem Jahr das Schöne an den Vereinsmeisterschaften.“