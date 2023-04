Das Wetter hat Trainer und Athleten beim sechstägigen Trainingslager der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Hohenfels herausgefordert. Nach vielen Jahren in Konstanz, dann einer Corona-Pause und vergangenes Jahr in Ravensburg, fand es nun in Lindau statt. Dies schreibt die LG Hohenfels in einer Pressemitteilung.

Trainiert wurden 38 Athleten im Alter von elf bis 19 Jahren im Stadion der SpVgg Lindau 1919, sie kamen aus den sechs Stammvereinen ASC Albbruck, LC Buch, TV Laufenburg, LC Waldshut-Tiengen, TV Schachen und FC Bernau ins Trainingslager. Mit dabei waren neun Trainer und Betreuer: Frank Keller, Helmut Vogler, Thomas Rolle, Andrea Lettau, Kristin Gastel, Alexandra Gröber, Regina Strittmatter, Johannes Strittmatter und Monika Keller.

Der Beirat der LG Hohenfels, Johannes Strittmatter, hatte die Trainingswoche vorbereitet. Der Tagesplan war gut gefüllt. 2,5-stündige Trainingseinheiten vormittags und nachmittags im Stadion, eine Stadtrallye, ein Dauerlauf rund um die Halbinsel Lindau, Mittagessen in der Jugendherberge, Trainer-Athleten-Quiz, Transport der Trainingsgeräte von Tiengen und Albbruck nach Lindau – all das galt es, zu organisieren. Der Verein trägt einen großen Anteil der Kosten, damit die Athleten gut für die Saison trainieren können. Das Budget kommt aus dem Erlös des Schluchseelaufs.

Technik-Training wie Hürden, Sprint, Weit- und Hochsprung, Wurf, Kugel, Speer, Diskus, Staffellauf, Geländelauf, Koordination und Kräftigung-Core-Training standen auf dem Programm. Es wurde mit Spielen, Aufwärmen und Dehnung abgerundet. Zwei Nachmittage in Lindau hatten die Athleten zur freien Verfügung.

Ein wichtiger Baustein waren die Wahlen des Jugendsprechers. Gewählt wurden Laura Queyreau, Gina Hespeler, Lena Stoll, Sara Polito und Lina Schitz. Zwei bisherige Jugendsprecher stehen beratend zur Seite: Aline Schmidt und Eliana Vella. Es ist geplant, dass die Jugendsprecher bei einem internationalen Leichtathletik-Meeting in Zürich im August zuschauen dürfen.