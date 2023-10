Waldshut-Tiengen (pm/msb) Um das Thema Oma sein hat sich eine Autorenlesung gedreht, zu der fanden sich zahlreiche Gäste in der christlichen Buchhandlung „Bücher und mehr“ in Tiengen eingefunden hatten. Darüber informiert die Buchhandlung in einer Mitteilung. Einleitend stellte Inhaberin Ulrike Silberhorn demnach das Buch „Leben am reich gedeckten Tisch“ von Nicola Vollkommer vor. Gewinnend, herausfordernd und mit einem humorvollen Augenzwinkern zwischen den Zeilen, lädt die Autorin zu einem leidenschaftlichen Glauben ein und haucht altbekannten biblischen Wahrheiten neues Leben ein. Dabei scheut sie sich nicht, über Themen zu schreiben, die auch im Leben von Christen Spuren der Verbitterung hinterlassen. „Ein spannender Streifzug durch die Bibel hin zum reich gedeckten Festtisch Gottes“, lautet Ulrike Silberhorns Fazit.

Die in Laufenburg lebende Autorin Kitty Röske stellte ihr Werk „Eine Handvoll Oma“ vor – ein persönliches Buch über Höhen und Tiefen, Angst, Spannung, Zweifel, Trauer und Neuanfang. Vor allem aber von der tragenden Kraft Gottes, geschrieben in der Corona-Zeit, wahrend ein Baby im Bauch seiner Mutter wächst und die Schriftstellerin zum fünften Mal Oma wird. Es sei „ein echtes Mutmachbuch, mit viel Herz geschrieben, amüsant und hoffnungsvoll“, sagte Ulrike Silberhorn. Im Anschluss an das Programm signierte Röske die gekauften Exemplare ihres Buches. Der Gesamterlös aus dem Verkauf werde sie an die Klinikclowns „Die Roten Nasen“ spenden.

Abgerundet wurde der Abend durch die Buchempfehlung von Buchhandlungsmitarbeiterin Isolde Amann: „Ich bin und bleibe 33“ lautet der Titel des Werks von Maria Prean, das ermutigt, das Alter nicht als Hindernis zu betrachten, sondern das Leben mit Freude, Kraft und den gegebenen Möglichkeiten zu gestalten. „Denn für Gott ist niemand zu alt, um ein Segen zu sein“, so die zentrale Botschaft.