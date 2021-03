In der modernen Zeitung heißen sie „Leserreporter“. Gemeint sind aufmerksame Leute, die interessante Ereignisse, deren Zeugen sie werden, mit Foto oder Text an die Redaktion berichten. Was für Texte schon vor 100 Jahren galt, wie ein Artikel im Alb-Bote vom April 1921 beweist und mit dem die Redaktion nach den damals „Melder“ genannten Leserreportern suchte.

Eine Zeitung sei zwar so ziemlich allwissend, beginnt die launig geschriebene Geschichte, ihre Leute brächten es beinahe fertig, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, doch allgegenwärtig seien sie nicht. Weil nun aber bei allem, was passiert, eine Leserin oder ein Leser dabei sei, sollten diese alle interessanten Vorgänge sofort melden. „Doch bitte nur Interessantes und von Wichtigkeit!“ Denn eine Redaktion sei beruflich zu einer gewissen Gemütlosigkeit verpflichtet, obgleich ihre Mitglieder von Natur seelengut seien.

Als Mensch bedauere ein Redakteur es ungemein, wenn Herrn X. eine Zahnbürste gestohlen werde, er habe Mitleid mit jedem gestürzten Gaul, er barme um jeden Maikäfer, der schon im April in der frostigen Welt erscheine, „aber als Zeitungsmann hat er sein Herz gegen solche Vorgänge gestählt und verschweigt sie rücksichtslos“. Auch bei erfreulichen Ereignissen zeige sich diese Gefühlskälte des Redakteurs. Dass ein Kastanienbaum zum zweiten Male im Jahre blüht, bringe sein Blut nicht in Wallung, und selbst überlebensgroße Kartoffeln versetzten ihn nur ausnahmsweise in Entzücken. „Soll eine Nachricht willkommen sein, dann muss sie für einen großen Kreis von Interesse sein“, beschreibt der Artikel, welche Art von Nachrichten die Redaktion sich wünschte.

Aber keinesfalls lyrische Ergüsse, so der Artikel gegen Schluss. „Keine Gedichte schicken“, lautete die Forderung, „denn der Ernährungszustand ist noch nicht danach, sie schadlos zu überstehen.“ Womit süffisant an die noch nicht völlig verkrafteten Hungerrationen des kürzlich beendeten Ersten Weltkriegs erinnert wurde. Der Genuss von laienhaft Zusammengereimtem könnte Magenschmerzen verursachen.