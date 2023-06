Bei ihrer Hauptversammlung auf dem Inselsportplatz in Albbruck haben die Mitglieder der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Hohenfels das Vorstandsteam in seinen Ämtern bestätigt. Neu besetzt wurden bei den Wahlen nun auch die bislang vakanten Ämter des Pressewarts und der Sportwartin. Höhepunkt im nächsten Jahr wird die Feier zum 50-jährigen Bestehen sein. Mit nahezu identischem Vorstand geht die Leichtathletik-Gemeinschaft Hohenfels in das bevorstehende Jubiläumsjahr. Dies schreibt die LG Hohenfels in einer Pressemitteilung.

In seinem Rückblick auf die vergangenen beiden Vereinsjahre ließ der Vorsitzende Michael Rimmele die sportlichen Ereignisse Revue passieren. Als besonders herausfordernd nannte Rimmele die Austragungen von Wettkämpfen während der Corona-Pandemie. So konnte 2021 nach zweijähriger Pause wieder der Schluchseelauf stattfinden, jedoch bewegten sich die Anmeldungen auf einem niedrigeren Niveau als vor Corona. Umso erfreulicher waren daher die wieder gestiegene Teilnehmerzahl in diesem Jahr und die Veranstaltung mit neu fertiggestellter Schluchsee-Halle. Rimmele hob zudem die Trainingslager in Ravensburg im vergangenen Jahr und in Lindau in diesem Jahr hervor. Dabei dankte er Johannes Strittmatter für die rundum gelungene Organisation. 2024 ist das Trainingslager in Dinkelsbühl geplant, 2025 dann wieder in Lindau.

Ebenfalls bedankte sich Rimmele bei Frank Keller für sein Engagement als Bezirksvorsitzender des Leichtathletikbezirks Oberrhein. Ebenfalls bedankte sich Rimmele bei Frank Keller für sein Engagement als Vorsitzender des Leichtathletikbezirks Oberrhein. Wie die stellvertretende Vorsitzende Alexandra Gröber erklärte, sei es gelungen, Cora Nußbaumer als Kinder- und Jugend-Trainerin im Rahmen eines FSJ zu gewinnen. Möglich wurde das über den Landessportverband Baden-Württemberg mit dem Programm Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) – Sport und Schule. Die übrige Dienstzeit wird Cora Nußbaumer in der Hebelschule in Laufenburg absolvieren.

Eine Ära ging mit dem Kassenbericht zu Ende, den Horst Zölle und Karl Haas vortrugen. In seinem letzten Kassenbericht bezeichnete Zölle den coronabedingten Ausfall des Schluchseelaufs 2021 als schmerzlich. Die ausbleibenden Einnahmen hätten zu einem negativen Jahresergebnis geführt. Umso wichtiger sei die Austragung 2022 gewesen. Durch die dabei erzielten Einnahmen sei wieder ein Plus erwirtschaftet worden. Dies stehe fast ausschließlich der Jugendarbeit zur Verfügung. Karl Haas zählt zu den Gründervätern der LG und gehörte nahezu 50 Jahre durchweg dem Vorstand an.

Die Nachfolgerin der beiden Kassierer wird künftig Simone Beuchelt sein. Neue zweite Kassenprüferin ist Gudrun Rolle, die das Amt von Peter Woiwotka übernimmt. Ebenfalls neu im Vorstand sind Jennifer Buckel als Sportwartin und Tobias Herrmann als Pressewart. Beide Positionen waren bis dato unbesetzt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Zum Abschluss stimmten Rimmele und Gröber die Mitglieder auf das bevorstehende 50-jährige Bestehen im nächsten Jahr ein. Hierzu möchte man eine Arbeitsgruppe bilden, die alle Aktionen koordiniert. „Das Vereinsjubiläum wird der absolute Höhepunkt im Jahr 2024 sein“, sagten beide zum Abschluss der Hauptversammlung. Dies schreibt die LG Hohenfels abschließend in ihrer Pressemitteilung.