Die Corona-Krise weckt die Kreativität. Auch die Musikschulen entdecken verstärkt die Möglichkeiten von digitalen Unterrichtsformen. Wo immer es möglich ist, gehen Musiklehrer und ihre Schüler online. Über Skype, die Plattform Zoom, oder, wie es Werner Hilpert, Leiter der Musikschule Südschwarzwald mit Sitz in Tiengen, ausdrückt, „ganz banal über WhatsApp“. Wo immer es möglich ist, unterrichten die Musiklehrer per Videoschaltung. Die Lehrer können ihren Schülern beim Üben zuschauen, als säßen sie sich im Unterrichtsraum gegenüber.

„Es ist eine spannende Geschichte, alles verändert sich permanent“, sagt Hilpert, „wir versuchen, so viel wie möglich online zu unterrichten, was anderes dürfen wir im Moment nicht.“ Die Musikschule habe eine Vereinbarung getroffen, mit allen Schülern Kontakt zu halten und zu erfahren, wer zum Online-Unterricht in der Lage ist. 50 Prozent nehmen das Angebot an, Tendenz steigend.

Zur Einrichtung Die Musikschule Südschwarzwald ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM). Zum Landesverband Baden-Württemberg gehören 215 Musikschulen. 8000 Lehrkräfte unterrichten über 300.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In der Musikschule Südschwarzwald nehmen 1500 Schüler Unterricht bei 63 Lehrkräften.

Hilpert erklärt aber: „Nicht in jedem Ort ist die Datenverbindung gut.“ Ein weiteres Problem: „Eltern arbeiten im Homeoffice, die Kinder sind im Home-Schooling, jetzt kommt auch noch die Musikschule.“ Viele Angebote wie die musikalische Früherziehung, Unterricht in Schulen und Kindergärten oder mit Ensembles sind laut der Corona-Verordnungen nicht möglich.

Hilpert lobt sein Kollegium: „Die Lehrer sind positiv eingestellt und motiviert.“ Die Lehrer berichteten: Als Ersatz für den Präsenzunterricht sei die Online-Variante gut und wertvoll. „Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, fast die ganze Klasse auf diese Weise zu unterrichten“, sagt Klavierlehrer Joachim Borgmann. Aber Hilpert betont, dass alles aufwendiger sei. „Wir müssen einen präszisen Zeitablauf über die Medien organisieren.“ Das Positive aus seiner Sicht: In dieser Krisenzeiten merke man, wie wertvoll der persönliche Kontakt sei.

Schule meldet Kurzarbeit an

Der Unterricht funktioniert. Trotzdem habe die Schule als öffentlich-rechtlicher Zweckverband, der vom Landkreis und 20 Mitgliedsgemeinden unterstützt wird, Kurzarbeit anmelden müssen. Wer Online-Unterricht nimmt, zahlt die Stunden weiter, bei anderen sei die Schule kulant und erlasse als Service die Gebühren.

Natürlich hoffen alle, dass es bald weiter geht. Die Sperre gilt noch bis zum 3. Mai, aber Hilpert geht davon aus, dass am Montag noch nicht vor Ort unterrichtet wird. Selbst wenn die Regelung fällt, sei es aus organisatorischen Gründen noch nicht möglich. Hilpert ist indes überzeugt davon, dass die Krise einen Schub auslöse, den Kopf öffne für digitale Medien. Die Schule arbeite, ungeachtet der Corona-Krise, schon lange an einer Musikschule-App, unter anderem für Onlineunterricht und Kommunikation. Sie soll im nächsten Monat eingeführt werden. Bis zu den Sommerferien sind die Veranstaltungen der Musikschule wie Jazz for Music und das Bigbandkonzert im Schlosshof abgesagt. Auch die Infoveranstaltungen fallen weg.