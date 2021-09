Wer auf dem Land wohnt, teilt sich die Idylle in den meisten Fällen mit tierischen Mitbewohnern. Selbst wer keinen Hund oder keine Katze sein Eigen nennt, hat möglicherweise hinter dem Haus eine Weide mit grasenden Pferden oder muhenden Kühen. Dorfbewohner oder Hausbesitzer in Stadtrandlagen müssen aber auch damit rechnen, dass sich das ein oder andere Reh in den Garten verirrt.

Doch auch mitten in der Innenstadt sind mehr oder weniger erwünschte Tiere keine Seltenheit. Vergleichsweise harmlos sind da noch die Tauben, denen es immer wieder gelingt, ihre Küken auf Fenstersimsen aufzuziehen, so wie es kürzlich beim Oberen Tor der Fall war. Mit einem Logenplatz auf die Waldshuter Kaiserstraße brütete dort im Blumenkasten zwischen Geranien eine Taubenmutter ihren Nachwuchs aus. Wer in ähnlich Jahrhunderte alten Häusern wie dem Stadttor wohnt, hat möglicherweise auch schon die Erfahrung mit Mäusen und anderen Plagegeistern gemacht. In diesen Fällen kann oft nur der Kammerjäger die Tiere vertreiben.

In einem Waldshuter Badezimmer hängt diese Fledermaus ab. | Bild: privat

Eine ganz andere Maus traf eine Bewohnerin der Waldshuter Altstadt vor Kurzem in ihrem Badezimmer an. Während die Frau einem menschlichen Bedürfnis nachging, fühlte sie sich beobachtet. Der Eindruck täuschte nicht: Über der Toilette hing eine Fledermaus an der Wand – mit dem Kopf nach unten, wie man es aus Vampirfilmen kennt. Nach dem ersten Schreck handelte die Mieterin so, wie es auch der Naturschutzbund empfiehlt: Die geschützten Tiere sollen möglichst von allein den Weg zurück in die Freiheit finden. Dafür ließ die Frau das Badezimmerfenster sperrangelweit geöffnet. Am nächsten Morgen war der tierische Besucher verschwunden. Zum Glück erfolgte der Abflug noch vor dem Winterschlaf. Sonst wäre aus dem Kurzzeitgast ein Dauermieter geworden.