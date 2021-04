Über die Vergänglichkeit von im Freien stehenden Kunstwerken aus Holz war unlängst an dieser Stelle zu berichten. Anlass war der Umstand, dass der große Pappel-Apfel am Waldshuter Rheinufer, entstanden als eine von sieben Skulpturen bei einem Bildhauer-Symposium, der Verwitterung zum Opfer gefallen ist. Kreativ gestaltete (und ebenfalls schon von Wind und Wetter gekennzeichnete) Baumstamm-Gebilde stehen auch entlang der Wutach in Lauchringen – seinerzeit übrigens wie bei dem Projekt in Waldshut unter Federführung von Josef Briechle aus Tiengen entstanden. Hier waren es allerdings keine Pappeln, sondern Teile der legendären dicken Eiche, die hinfällig geworden war und bei der Kunstaktion vor elf Jahren eine letzte Bestimmung fand.

Ebenfalls nahe dem Fluss in Lauchringen fällt derzeit ein grauer Solitär auf, der allerdings nicht aus einem natürlichen Material besteht, sondern aus Beton gefertigt ist. Auch handelt es sich nicht um ein Kunstwerk (wobei Laien bisweilen etwas Mühe haben, abstrakte Objekte richtig einzuordnen), sondern die von drei Öffnungen durchbrochene hohle Quadersäule soll als Aufzugsschacht eines mehrstöckigen Geschäftsgebäudes dienen, das auf dem Gelände der früheren Weberei Lauffenmühle entsteht und um die Fahrstuhl-Hülle herum gebaut wird. Ob die Industriebrache, die für Gewerbe und Wohnen neu erschlossen wird, einmal durch eine passende Skulptur aufgewertet wird, ist nicht bekannt. Vielleicht findet sich im Gemeindewald ja noch eine weitere morsche Eiche.