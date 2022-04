von Ursula Freudig

Noch wenige Wochen, dann geht in der katholischen Kirche Tiengen das neunte Kinder-für-Kinder-Konzert über die Bühne. Wie immer organisiert der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen das Kollektenkonzert zugunsten notleidender Kinder vor Ort. In einer kleinen Serie stellen wir die Mitwirkenden vor.

Der Kinder- und Jugendchor Soleil aus Lauchringen unter der Leitung von Doris Schäuble ist erstmals beim Kinder-für-Kinder-Konzert dabei. Kirchen als Auftrittsort ist der 26 Mitglieder zählende Chor allerdings gewohnt. Soleil ist ein kirchlicher Chor unter dem Dach der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, der hauptsächlich in den katholischen Kirchen in Unter- und Oberlauchringen zu hören ist.

Er gestaltet Gottesdienste mit, beispielsweise in der Osternacht, am Palmsonntag oder bei der Erstkommunionfeier. Darüber hinaus ist er bei weltlichen Anlässen zu hören und führt Musicals auf.

Waldshut-Tiengen Kinder musizieren um zu helfen: Am 17. Mai findet das Kinder-für-Kinder-Konzert statt Das könnte Sie auch interessieren

Sein breites Repertoire wird der Chor auch beim Kinder-für-Kinder-Konzert unter Beweis stellen. Neben christlichen Liedern älteren und neueren Datums wird er auch Popsongs singen. „Es sind alles Lieder, die gut in eine Kirche passen“, sagt Chorleiterin Doris Schäuble. Den Auftakt machen die „Kleinen“ im Alter von etwa neun bis zwölf Jahren. Nach der Pause treten die älteren auf und die letzten Lieder singen dann alle zusammen.

Mit „Cover Me In Sunshine“ von der Sängerin Pink wird der Chor Soleil sein Programm beenden. Begleiten werden ihn unter anderem Lara Schäuble am Klavier und Tabea Fendt an der Gitarre.

Der Chor Soleil steht Kindern ab etwa neun Jahren offen und nimmt auch an nationalen und internationalen Chortreffen teil. 2018 war er beispielsweise beim Weltchortreffen in Barcelona. Geprobt wir donnerstags im Pfarrheim Oberlauchringen von 17 bis 18 Uhr (Dritte bis sechste Klasse) und von 18 bis 19 Uhr (Jugendliche ab der siebten Klasse). Kontakt: (schaeubledoris@hotmail.com, www.st-verena.de).

Die Veranstaltung auf einen Blick

Termin: Dienstag, 17. Mai, 19 Uhr, katholische Pfarrkirche Tiengen, Eintritt frei, Kollekte für notleidende Kinder. Mitwirkende: Kinder- und Jugendchor Soleil aus Lauchringen, Jugendorchester JOW Wutöschingen, die Trompeter Jan Jehle und Nils Rebholz (Klettgau-Gymnasium/Musikschule Südschwarzwald), die Sängerin Eloise Ueber (Klettgau-Gymnasium) und der Liedermacher Aljosha Konter (Stargast). Veranstalter: Kiwanis Waldshut-Tiengen (www.waldshut-tiengen.kiwanis.de).