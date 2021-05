von sk

Ein Lastwagenfahrer soll am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf der L 161 in Höhe des Gewerbegebietes Kaitle rücksichtlos am Stau vorbeifahren sein.

Ein in Richtung der B 34 fahrender bislang unbekannter Mercedes-Fahrer musste laut Polizei wegen des überholenden Sattelzuges eine Vollbremsung einleiten, eine folgende 42-jährige Autofahrerin musste ebenfalls stark abbremsen, damit kein Unfall passierte.

Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gurtweil fort. Das Kennzeichen ist bekannt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet den Mercedes-Fahrer und andere Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).