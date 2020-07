von Herbert Schnäbele

Für langjährige Betriebszugehörigkeit wurden beim Autohaus Südstern-Bölle in Waldshut-Tiengen vier Mitarbeiter geehrt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielten Hans-Jörg Müller für 40-jährige Zugehörigkeit, Klaus Merz für 25-jährige Treue und René Baier für zehnjährige Mitarbeit im Betrieb durch Centerleiter Markus Hosp und dessen Assistentin Nicole Müller die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee. Kfz-Meister und technischer Betriebsleiter Bernd Mayer erhält urlaubsbedingt die Urkunde für 20-jährige Betriebstreue später.

Die Jubilare können zum Teil auf eine vielseitige Verwendung zurückblicken. Hans-Jörg Müller (62) trat 1975 in die Firma ein und erhielt eine dreijährige Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Nach seiner Bundeswehrzeit trat er 1980 wieder in den Betrieb ein, wo er bis heute in der Disposition und Kaufmännischen Verwaltung arbeitet.

Klaus Merz (53) absolvierte in der Firma gleich zwei Ausbildungen, von 1984 bis 1987 eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und 1990 bis 1992 zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Von 1995 bis 2000 arbeitete er im Dispo-Verkauf des Autohauses und seit 2000 obliegt ihm in der Fuhrparkabteilung unter anderem die Bewertung von Gebrauchtfahrzeugen, die Eingangskontrolle für Neu- und Gebrauchtwagen sowie die Vorbereitung von Auslieferungen und Inzahlungnahmen.

René Baier (36) absolvierte ab 2001 die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und spezialisierte sich anschließend auf den Bereich des Lkw-Mechanikers, wo er seit 2010 arbeitet. Bernd Mayer, der urlaubsbedingt nicht anwesend sein konnte, trat im Jahre 2000 als Kfz-Meister in das Unternehmen ein und ist seit 2008 Technischer Betriebsleiter.