Der Vorstand des Landfrauenbezirkes Waldshut hat jeweils zwei Frauen der Vorstände der über 20 Ortsvereine zu einem Treffen in Rechberg im Café „Klettgaublick“ eingeladen. Alfred Kaiser, Geschäftsführer des Pflaster- und Natursteinbaubetriebes Kaiser, führte die Frauen durch seine Garten und präsentierte Anlagen von Steinen, Mauern, Brunnen, Wasserspielen und professionell gestalteten Pfaden. Umfangreiche Beete mit überbordenden Bepflanzungen von Blumen, Sträuchern und Bäumen waren von den Gästen zu bewundern. Alfred Kaiser erläuterte, wie der Garten entstanden war und informierte über die Herkunft der verwendeten Materialien. Im Anschluss genoss die heitere Frauenrunde leckeren Kuchen im Gewölbekeller des Cafés.

Die Bezirksvorsitzende Uli Looser und ihre Stellvertreterin Monika Studinger führten durch das kurze Programm. Der Jahresrückblick trug Monika Studinger für die verhinderte Renate Suter vor. So waren die Frauen gemeinsam in den Niederlanden. Außerdem wurde ein Upcycling-Markt in Unteralpfen durchgeführt.

Helga Anetsmann gab einen Überblick über den Stand der Kasse. Ingrid Höfler und Brundhilde Ritter haben diese zur vollen Zufriedenheit geprüft. Die Entlastung der Vorstandes übernahm Silvia Faller, diese erfolgte einstimmig. Weiter wurden interessante Kurse und Fortbildungen, die dieses Jahr für alle Landfrauen angeboten werden, vorgestellt. Katrin Riepe, Vorsitzende der Landfrauen Unteralpfen, stellte zudem noch Aktivitäten der Jungen Landfrauen vor. Im November dieses Jahres liegt der Landfrauentag an. Außerdem organisieren die Landfrauen des Bezirks Hochrhein die zweite Upcycling-Messe im alten Schulhaus in Unteralpfen am 6. Mai von 11 bis 16 Uhr. Von Taschen, Möbeln, kulinarischen Köstlichkeiten und so weiter soll Vieles geboten werden. Voraussetzung für die angebeotenen Waren ist, das in ihnen von Materialien oder Produkten wiederverwertet wurden. Die Messe findet am 6. Mai von 11 bis 16 Uhr statt.

Die Landfrauen: Dem Landfrauenbezirk Waldshut gehören über 20 Ortsvereine an. Bezirksvorsitzende ist Uli Looser aus Lottstetten unter 07745 96605. Weitere Informationen zur zweiten Upcycling-Messe im alten Schulhaus in Unteralpfen am 6. Mai sind bei Monika Studinger unter 07755 939774 zu erhalten. Grundsätzliche Informationen über die Landfrauen und ihre Anliegen gibt es im Internet unter www.landfrauen-bezirk-waldshut.de.