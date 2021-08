Wer kennt das Lied „Englishman in New York“ nicht? Es erzählt eigentlich davon, wie schwierig es war, sich in den 50er-Jahren zur Homosexualität zu bekennen. Darum ging es mir nicht. Das sollte, vor allem in Köln, heutzutage auch kein Problem mehr sein. Aber: Als Landei, im beschaulichen Klettgau lebend, fühlte ich mich in der Metropole schon etwas fremd. Die Stadt hat über eine Millionen Einwohner und trotzdem wollen sie, zumindest auf der Straße, nichts voneinander wissen.

Meinung Mit dem richtigen Kondom nur noch kurz die Welt retten von Nico Talenta Das könnte Sie auch interessieren

Um es auf den Punkt zu bringen, was mir zu Hause besser gefällt: Auf dem Land grüßen sich die Menschen, in der Stadt gehen sie still schweigend aneinander vorbei. Es ist fast schon unangenehm, jemanden anzusprechen oder nach dem Weg zu fragen. Auf dem Land heben die Menschen die Hand, wenn sie im Auto aneinander vorbeifahren, in der Stadt regen sie sich über den Gegenverkehr auf. Auf dem Land helfen sich die Menschen gegenseitig, in der Stadt gibt es für jedes Problem eine App oder den entsprechenden Dienstleister.

Die a cappella Band Wise Guys singt in einem ihrer zahlreichen Lieder: „Köln ist nicht perfekt, Köln ist einfach korrekt.“ Ich als Landei war trotzdem froh, wieder zu Hause zu sein.