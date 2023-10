Waldshut-Tiengen – Die Premiere des Musicals „Der Schlüssel“ in der Stadthalle Tiengen passt wunderbar zum Programm und Abschluss der interkulturellen Woche 2023 in Waldshut-Tiengen. Besucher erwartet eine begeisternde musikalische Zeitreise durch die Epochen mit 21 talentierten Darstellerinnen und Darstellern des Kultur- und Theatervereins Zeitschleuse.

Mit mitreißendem Tanz, berührendem Gesang und einfühlsamem Schauspiel werden sie das Publikum begeistern und Erinnerungen wachrufen. Das schillernde Leben der 80er Jahre bei Dirty Dancing, der 50er mit Rock‘n Roll und Petticoat werden ebenso auf die Bühne gebracht wie Lieder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und längst vergangenen Zeiten. Bühnenbild und passende Kostüme versprechen für sich schon ein Eyecatcher zu sein. Die Sängerinnen und Sänger sind bestens vorbereitet und sie trainieren fleißig Tanz und Akrobatik in der von Max Gromann zur Verfügung gestellten Werkstatthalle in Riedern. Groß ist die Vorfreude auf die Erstinszenierung – das Lampenfieber des jungen Ensembles steigt. So hofft man für die Premiere auf eine volle Halle mit viel Publikum, das sich die Aufführung nicht entgehen lässt.

Aufführungen sind am Sonntag, 8. Oktober, 19 Uhr in der Stadthalle Tiengen (Einlass 18 Uhr), Sonntag, 15. Oktober, 18 Uhr in der Wehratalhalle Todtmoos (Einlass 17 Uhr) sowie am Sonntag, 29. Oktober 2023, 18 Uhr in der Falkensteinhalle Berau (Einlass 17 Uhr).

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf auf der Internetseite online zum Ausdrucken, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen, in der Touristinfo in Waldshut, sowie per WhatsApp Marianne Weber: 0152 230 083 41. Auch bei der Postagentur Ühlingen im Rathaus und per E-Mail kontakt@zeitschleuse.com sind Tickets zu bekommen. Preise sind 12 Euro für Erwachsene, Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre für 6 Euro und an der Abendkasse 15 beziehungsweise 9 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zeitschleuse.com.