von SK

Nach Ladendiebstählen kam am Montag in Waldshut der Tatverdächtige in eine Zelle der Polizei. Gegen 13.20 Uhr hatte der 29-Jährige nach Polizeiangaben zunächst versucht, in einem Discounter eine Dose Bier zu stehlen.Schließlich habe er bezahlen wollen, aber zu wenig Geld dabei gehabt. In der Folge habe er eine Kassiererin beleidigt und im Markt eine Flasche Bier ausgetrunken. Der berauscht wirkende Tatverdächtige wurde von derPolizei nach draußen gebracht. Gegen 16 Uhr wurde der Mann nach Polizeiangaben in einem anderenEinkaufsmarkt erneut beim Stehlen ertappt und habe Angestellte geschlagen und beleidigt. Ebenso, besonders gravierend in Corona-Zeiten, soll er Mitarbeiter des Geschäfts bespuckt haben. Der kaum zu bändigende Mann, so berichtet die Polizei, wurde in Gewahrsam genommen.