Waldshut-Tiengen vor 59 Minuten

Ladendiebin verletzt Angestellte eines Einkausmarktes

Eine 20-Jährige wurde in einem Einkaufsmarkt in Waldshut dabei beobachtet, wie sie Whiskey- und Wodka-Flaschen in ihren Rucksack packte, an der Kasse aber nur Kleinigkeiten bezahlte. Als eine Angestellte sie darauf ansprach, verletzte die Frau diese leicht.