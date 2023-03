„Die Nachwuchsarbeit des Imkervereins Waldshut-Tiengen zahlt sich aus“, stellte der Vorsitzende Werner Leber bei der Hauptversammlung in Nöggenschwiel fest. Er hat in Zusammenarbeit mit Karl Bausch seit 2004 fünf Anfängerkurse angeboten, die stets auf gute Resonanz gestoßen sind. Die neuen Imker verjüngen den Verein. Die Mitgliederzahl steigt. Der für 2020 geplante Kurs hat sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert und wurde erst 2022 abgeschlossen. Allein in diesem Jahr wurden sieben Absolventen als neue Mitglieder begrüßt. Aktuell verzeichnet der Imkerverein 89 aktive Mitglieder und sechs Fördermitglieder, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Hingegen machten die Wetterkapriolen der vergangenen Sommer den Imkern das Leben schwer. „Die Blütenhonigernte 2022 war zufriedenstellend. Dann aber machte die anhaltende Hitze und Dürre jede Hoffnung auf eine Waldhonigernte zunichte“, berichtete Werner Leber. Nachdem die Honigernte 2021 für viele Imker ins Wasser gefallen war, ruhen die Hoffnungen auf der anstehenden Saison. Ein weiteres Thema ist die hohe Inflation. Nachdem die Preise für das Zubehör gestiegen sind, habe der Handel nun zum Teil massive Preiserhöhungen für das Winterfutter angekündigt. Der Imkerverein versucht, die Teuerung durch eine Sammelbestellung abzumildern, schreibt der Imkerverein weiter in seiner Pressemitteilung.

Werner Leber hat Johann Dieterle für 50 Jahre Treue zum Ehrenmitglied ernannt. Die Kreisvorsitzende Anita Böhler leitete die Wahlen. Kassierer Walter Berthold, Schriftführer Lothar Bächle, Trachtobmann Wilhelm Dümer, Zuchtobmann Karl Bausch und die Kassenprüfer Hannelore Raufer und Werner Senn kandidierten nicht mehr. Den Vorstand bilden nun Werner Leber (Vorsitzender), Andreas Albicker (Stellvertreter), Andrea Mundle-Breier (Kassiererin), Ralf Fricker (Schriftführer) sowie die Beisitzer Michaela Berthold-Sieber, Sibylle Ritz (ebenfalls Kassenprüferinnen) und Herbert Tröndle, Marianne Tröndle (Zuchtobfrau) und Karl Bausch (Trachtobmann).