Seit Ende 2018 gibt es in Deutschland laut Gesetz drei Geschlechter. Seitdem können sich Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen, ganz offiziell mit einem Eintrag im Ausweis oder Pass als „divers“ bezeichnen. Viele Arbeitgeber sind inzwischen dazu übergegangen, neben „männlich“ und „weiblich“ die Geschlechtsbezeichnung „divers“ – abgekürzt mit einem „d“ – in ihre Stellenanzeigen aufzunehmen.

In einem Einkaufsmarkt im Schwarzwald geht man offenbar noch weiter. Dort werden innerhalb eines Geschlechts zusätzliche Unterkategorien gebildet. So finden sich am Zeitschriftenregal des Geschäfts Aufkleber mit den Aufschriften „Frauen“ und „Premium Women“.

Im Regal eines Einkaufsmarkts liegen Zeitschriften in den Kategorien „Frauen“ und „Premium Women“. | Bild: Juliane Schlichter

Die Differenzierung erweckt den Anschein, dass die Magazine in der Rubrik „Frauen“ für sämtliche Leserinnen gedacht sind und dass sich die Hefte für die „Premium Women“ eher an einen ganz besonderen Kreis von Frauen richtet, wie es die lateinische Herkunft des Adjektivs nahelegt. Was der Unterschied zwischen den jeweiligen Inhalten der bunten Heftchen ist, ließ sich jedoch auch nach längerem Stöbern im Regal nicht feststellen.

All jene, die den Alb-Bote lesen, können hingegen sicher sein, dass ihre Heimatzeitung keine Unterschiede macht und jeden gleichermaßen mit Informationen und Lesestoff versorgen will.