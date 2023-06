Vor 175 Jahren hat die Badische Revolution stattgefunden. Dieses Ereignis nahmen Tiengener Schüler zum Anlass, um am Vorabend des Schwyzertags unter dem Motto „Badische Revolution“ eine Kunstausstellung auf die Beine zu stellen und vielleicht auch einen Preis zu gewinnen. Regie führte Dorothea Albiker, Kunstlehrerin an der Tiengener Realschule, die sich über die große Zahl der Teilnehmer freute. Die Ausstellung findet seit 2003 statt, jedes Mal unter einem anderen Motto, 2003, beim ersten Mal, zum Thema Ungarn.

Diesmal wurde die Badische Revolution 1848/49 aufgegriffen, die das Ziel verfolgte, Freiheit und Demokratie im Badischen Ländle einzuführen. Dies scheiterte kläglich. Ein Thema, so merkte Dorothea Albiker an, das in diesem Jahr, im Zusammenhang mit der Ukrainekrise, besondere Aktualität gewonnen habe. Bei der Umsetzung ihrer Ideen hätten die Schüler freie Hand gehabt, in der Mehrzahl seien es Bilder, Zeichnungen, Kollagen, aber auch bemalte Teller. Alle Schulen wurden im Januar eingeladen, mitzumachen und den Wettbewerb mit ihren Arbeiten zu bereichern. Tage vor der Preisverleihung werden die kleinen Kunstwerke in den Schaufenstern im Städtle ausgestellt. Die Preisverleihung erfolgt am Montag, zum Ausklang des Schwyzertags, am „Tag der Schulen“, auf der Festbühne.

Bei der Vernissage vor dem Tiengener Rathaus freute sich Tobias Fritz, Zunftmeister der Bürger- und Narrenzunft Tiengen, in Vertretung von Christa Bader, viele Schüler begrüßen zu können: „Herzlich willkommen und danke, dass ihr mitgemacht habt.“ Ein Dankeschön hatte er auch für Dorothea Albiker und „ihre tolle Vorarbeit“. Für ihn sei es wichtig, die Jugend frühzeitig in das Heimatfest einzubinden. „Ich bin gespannt, wie Ihr diesmal eure Ideen in den Kunstwerken umgesetzt habt.“ Dann erinnerte er an den Revolutionsführer Friedrich Hecker, der sich mehrmals in Tiengen aufgehalten hat. Dann gab er die Preisträger der Einzelpreise und der Gruppenpreise bekannt.