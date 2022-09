von Alfred Scheuble

Der Tiengener Marktplatz wurde während des Kunst- und Handwerkermarkts am Wochenende zur Flaniermeile, auf der es auch kulinarische Angebote und Unterhaltung gab. Bereits seit vielen Jahren ist der Kunst- und Handwerkermarkt fester Bestandteil im Tiengener Veranstaltungskalender.

Rolf Schneider von der Schwäbischen Alb sichtet mit der Lupe einen Edelstein, den er zuvor bearbeitet hat. | Bild: Alfred Schäuble

Die bunte Welt des selbstgemachten Kunsthandwerks

Und erneut zeigten die Aussteller an den vielen Marktständen ihre unterschiedlichen Erzeugnisse. Die vielen Besucher konnten in die bunte Welt des selbstgemachten Kunsthandwerks eintauchen. Ob Seife, Bürsten, Schmuck, Mode, Keramik, Holzarbeiten, Lederwaren, Dekorationsartikel und vieles mehr, alles Eigenprodukte mit einer ureigenen persönlichen Kunstbeflissenheit und individuellen Gestaltung geschaffen.

Interessiert verfolgen diese beiden Jungs die Arbeit des Hobby-Seilers Adelbert Mayer aus Bettmaringen. | Bild: Alfred Scheuble

Sie lassen sich gerne über die Schulter schauen

Teilweise führten die Kunstschaffenden ihr Können, ihre Kunst- und Fingerfertigkeit am Stand vor und ließen sich gerne über die Schulter schauen. Dies bereitete Jung und Alt, Groß und Klein, Spaß und Freude. So durften zum Beispiel Kinder beim Hobby-Seiler Adelbert Mayer aus Bettmaringen mithelfen, ihre Wunschseile zu drehen. Oder aufmerksam konnten sie die feinmechanischen Drechslerarbeiten bei der Fertigung von Tanzkreiseln mitverfolgen.

Gute Stimmung herrschte beim Kunst- und Handwerkermarkt am Wochenende in Tiengen. So ist es auch hier auf dem Bild am Marktstand vom Keramik-Lädele Tiengen zu sehen. | Bild: Alfred Scheuble

Und beantworten geduldig die Fragen der Zuschauer

Genau beobachtet wurden auch die Malarbeiten der Glaskünstlerin Andrea Bäz aus Luschau (Thüringen) ebenso wie die hochanspruchsvollen Schleifarbeiten von Rolf Schneider der glänzenden Edelsteine. Und immer wieder ließen sich die Marktanbieter in Gespräche ein, erklärten ihre Kunsttätigkeit oder ihr Handwerk und informierten zu ihren Kreationen.

Die Buchbindemeisterin Iris Haischer (links) aus Freiburg präsentierte an ihrem Stand eine Vielfalt von gebundenen Texten, Noten, Fotos und mehr. | Bild: Alfred Scheuble

Ein verlockendes Angebot am Holzofenstand

Der Marktplatz wurde so zu einer gut frequentierten Flaniermeile, auf der es auch kulinarische Angebote und Unterhaltung gab. Ganz begehrt war zum Beispiel das verlockende Angebot am Holzofenstand, wo es leckere Pizzen, Brotfladen oder Dünnede gab.

Leckere Dinnede, dünn ausgewellte Teigfladen mit Speck und Zwiebeln gab es am Stand von Pibrodi (Pizza, Brot, Dinkelfladen) aus Ravensburg direkt aus dem fahrbaren Holzofen. | Bild: Alfred Scheuble

Der Kunst- und Handwerkermarkt Seit fast 30 Jahren organisiert die Aktionsgemeinschaft Tiengen den Kunst- und Handwerkermarkt auf dem Marktplatz und in der Innenstadt. Auch in diesem Jahr konnten die Besucher an drei Tagen an 40 Ständen Kunst und altes Handwerk bewundern, am einen oder anderen Stand sogar selbst Hand anlegen. Diesmal war er wieder auf den Marktplatz beschränkt.

Die Kunstglasbläserei Bäz aus Lauscha in Thüringen. Kunstvoll wird das Glas bemalt. | Bild: Alfred Scheuble

Eine erste kleine Umfrage am Samstagnachmittag nach dem Gewitter ergab, dass Marktbestücker und Besucher mit dem kulturellen Ereignis auf dem Markplatz unterschiedlich zufrieden waren. „Aber erst am Sonntagabend“, sagte ein Standbetreiber, „wird man das Ergebnis in der Kasse sehen.“