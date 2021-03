von Alfred Scheuble

Künstler aus Wohngruppen des Caritas-Wohnheims St. Elisabeth in Gurtweil arbeiten an Kunstwerken. Die Kunstschaffenden haben sich unter dem Motto „Kunst trotz(t) Corona“ zum Ziel gesetzt, voraussichtlich ab Mitte März ihre Kunstwerke an der Außenseite der Schlossmauer anzubringen. Ein Ausstellungsforum, das aus der Not entstand und das den Künstlern erlaubt, an die Öffentlichkeit zu treten.

Die Kreativgruppe Im Rahmen der arbeitsbegleitenden Angebote wurde im Jahr 2006 die Kreativgruppe der Caritaswerkstätten Hochrhein gemeinnützige GmbH gegründet. Mit viel Freude und Engagement gestalten die Künstler ihre Werke, die zwischenzeitlich bei verschiedenen Ausstellungen und Wettbewerben ein staunendes Publikum gefunden haben.

Die Kreativgruppe unter der Leitung von Martina Henninger stellte sich der Frage, wie man Kunst in Gurtweil nach außen sichtbar werden lassen kann, ohne, dass Besucher das Schlossgelände betreten müssen. So entstand die Idee, „unsere Kunst einfach vor die Schlossmauern zu bringen“, so Henninger. Sie ergänzt: „Mit großformatigen Kunstwerken, die mit ganz verschiedenen Techniken gestaltet werden, wollen wir Farbe und Freude nach Gurtweil bringen. Was uns alle ganz besonders freut: Die Firma Stotmeister hat die kompletten Farben für dieses Projekt an die Kreativgruppe gespendet.“

Austausch

Um die Möglichkeit eines Dialogs zwischen den Besuchern und der Kreativgruppe zu schaffen, wird es eine Tafel geben, auf der die Besucher Kommentare und Wünsche aufschreiben können. Außerdem können über die Internetseite der Caritaswerkstätten Hochrhein Kommentare und Eindrücke festgehalten werden.