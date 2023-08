Ausleihe

Ein Kunstwerk kann für entweder ein halbes oder ein ganzes Jahr ausgeliehen werden. Die Leihgebühr beträgt einen Euro pro Woche. Für ein halbes Jahr zahlen Interessierte also 26 Euro plus Mehrwertsteuer, für ein Jahr 52 Euro. Das Angebot ist offen für alle Interessierte. Wer sich ein Kunstwerk ausleihen möchte, muss nicht in Waldshut-Tiengen wohnen. Gezahlt wird per Vorkasse – bar oder per Überweisung. Das Bild wird für den Transport verpackt und muss am Ende des Ausleih-Zeitraums wieder verpackt in die Artothek zurückgebracht werden. Ansprechpartner ist Michael Rudigier vom Kulturamt der Stadt, per E-Mail MRudigier@waldshut-tiengen.de oder Telefon 07751 83 31 88). Die ausleihbaren Gemälde und Skulpturen, die Nutzungsordnung und der Ausleihvertrag sind auf der Internetseite der Stadt zu finden.