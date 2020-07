Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Kunst am Wegesrand: Der Rehberger-Weg wird fünf Jahre alt

Seit der Wiederöffnung der Grenzen ist der Rehberger-Weg mit seinen 24 Stops zwischen der Fondation Beyeler in Riehen und dem Vitra Campus in Weil am Rhein wieder begehbar. Der Kunstparcours feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm.