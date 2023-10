Waldshut-Tiengen – Das zehnjährige Bestehen des Vereins, eine Satzungsänderung und Wahlen sind im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freunde Schloss Tiengen gestanden. Knapp 30 der 136 Mitglieder trafen sich dazu am Montag in den Schwarzenbergsälen des Schlosses in Tiengen, um das vergangene Jahr zu den Akten zu legen und Ausblick auf das bevorstehende Vereinsjahr zu halten.

Die Vorsitzende Sylvia Vetter richtete in ihrem Bericht den Fokus auf das zehnjährige Vereinsbestehen und blickte „voll Freude zurück“ auf das, „was uns in diesen zehn Jahren durch ehrenamtliche Tätigkeit gelungen ist“, so fasste sie es zusammen. Sie berichtete, dass 113 Veranstaltungen aus allen Sparten ausgerichtet wurden und erinnerte an die beschwerliche Corona-Pandemie, während der Online-Vorträge, ein Online-Theater, ein Lyrik-Telefon und ein vogelkundlicher Spaziergang angeboten wurden. „Diese Erfolgsgeschichte“ so Vetter, sei durch die Unterstützung der Stadt und durch die gute Kooperation mit verschiedenen Institutionen möglich geworden.

Die folgenden Berichte aus dem Vorstand richteten sich schwerpunktmäßig auf das neue Vereinsjahr und weckten die Neugierde der Versammelten. So lockt bereits am 4. November ein Schattentheater mit dem Titel „Eine Winterreise“ ins Schloss, am 12. November spielt das Duo Strassmayer & Mondlak zum Jazz im Schloss auf, von 19. November bis 17. Dezember sind in den Schwarzenbergsälen Arbeiten auf Leinwand und Papier von Matthias Schrenk zu sehen und am 28. November lädt der Verein zu einer Buchvernissage mit Jürgen Glocker ein, der aus seinem Werk „Balzacs Universum“ vorliest. Und etliche weitere Veranstaltungen sind bereits für das Jahr 2024 geplant.

Dann beschlossen die Versammelten eine Satzungsänderung, die künftig die bis zu sechs Beiratsmitglieder nicht mehr spezifischen Aufgaben zuordnet. Die anschließenden Wahlen (rollierendes System) hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Sylvia Vetter (Wiederwahl), Schriftführerin Johanna Pieck (Wiederwahl), Schatzmeisterin Ursula von Roth (Neuwahl), sowie die Beiräte Rainer Grübner (Wiederwahl), Zara Tiefert-Reckermann (Wiederwahl) und Swen-Gunnar Jahn (Neuwahl). Mit den Worten „Ich bin erleichtert“ und der Einladung zu einem kleinen Umtrunk „auf ein gutes neues Vereinsjahr“ beschloss die Vorsitzende die Mitgliederversammlung 2023.