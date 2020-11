von rosemarie tillessen

Ältere Waldshuter werden sich wohl noch an die unkonventionelle Zahnärztin Dr. Inge Freytag erinnern. Sie engagierte sich besonders in der Kunstszene und funktionierte öfter eine Vernissage in eine skurrile Performance um. 1996 starb sie 84-jährig. Doch da ihr Kunst und Kultur im Landkreis besonders wichtig waren, setzte sie sich noch zu Lebzeiten in Zusammenarbeit mit der Volksbank Hochrhein für eine Stiftung ein, die Inge-Freytag-Stiftung.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Sie wurde 1995 gegründet. Heute gehören zum Stiftungsvorstand der frühere Volksbankchef Joachim Mei, Jürgen Glocker und Thomas Pfeiffer. Die verwalten seither das Vermögen der Kunstmäzenin. Alljährlich wird ein Betrag ausgeschüttet, mit dem bisher Lesungen („Donnerstag ist Freytag“) durchgeführt oder die jährlichen Scheffelpreisträger am Hochrheingymnasium gefördert wurden. Doch – so Joachim Mei: „In den letzten Jahren unterstützen wir vor allem Kinderveranstaltungen. Das war der besondere Wunsch der Spenderin.“ Die finden bevorzugt im Kornhaus statt, wo die Stifterin ihr Abitur machte.

Hochrhein/Schweiz Blick über die Grenze: Wie hat sich die Corona-Situation in den angrenzenden Kantonen in den vergangenen Tagen entwickelt? Das könnte Sie auch interessieren

Dort trafen sich jetzt – coronabedingt in kleinstem Kreis – Stiftungsvorstand Joachim Mei. Kulturamtsleiterin Kerstin Simon und Yvonne Radzuweit, die Leiterin der Stadtbibliothek. Joachim Mei übergab ihr die Spende in Höhe von 1500 Euro. Auch sie ist wieder für Kindervorstellungen geplant. Doch wiederum muss wegen Corona abgesagt und umgeplant werden. So fiel bereits das für Anfang November vorgesehene Kindertheater „Ein Schaf fürs Leben“ für die Kleinsten aus.

Zur Übergabe eines Schecks aus der jährlichen Ausschüttung der Inge-Freytag-Stiftung trafen sich (von links) Bibliothekarin Yvonne Radzuweit, Kulturamtsleiterin Kerstin Simon und Stiftungsvorstand Joachim Mei. Bilder: Rosemarie Tillessen

Und auch das Weihnachtstheater „Ein Weihnachtswunder für drei“ am 25. November muss abgesagt werden, so Kerstin Simon. Es sollte wegen der Umbauarbeiten im Kornhaus in der Waldshuter Stadthalle stattfinden. Aber Yvonne Radzuweit freute sich über die Spende und blickt positiv in die Zukunft: „Wenn der Lockdown vorbei ist, werden wir in den neuen Räumen der Bibliothek im zweiten Stock einen wunderbaren Platz für unsere Kinderveranstaltungen haben.“