Der kommende Samstagabend steht ganz im Zeichen der Jugendkultur. Zum zweiten Mal findet dann in Baden-Württemberg „Deluxe – Lange Nacht der Jugendkultur“ statt. Dann stehen junge Menschen im Zentrum, die etwas auf die Beine stellen und vielfältige Aktivitäten im ganzen Land zeigen möchten. Alles, was mit Jugendkultur zu tun hat, ist möglich: Tanz, Theater, Musik, Medien, Kunst, Streetart, Upcycling, Gaming, Garagenband und vieles mehr.

Auch in Waldshut werden dann im Jugendcafé im Kornhaus junge Menschen zeigen, was in ihnen steckt. „Die Angebote bei der Langen Nacht der Jugendkultur sind unbegrenzt und reichen von Workshops über Thetaraufführungen, Medien, Tanz, Kunst. Wir haben uns unter Absprache mit den Jugendlichen für ein Open-Stage-Konzert entschieden“, erklärt Onur Harbelioglu, Sachgebietsleiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Waldshut-Tiengen.

Die Jugendlichen entscheiden, was geht

„Ab 18 Uhr geht es hier im Jugendcafé los, das Angebot ist kostenlos, die Teilnehmer sollten aber zwischen 14 und 21 Jahre alt sein“, so Harbelioglu, und fügt hinzu: „Das Angebot ist aber flexibel. Es kann genauso gut ein Rap-Konzert oder eine Tanzveranstaltung sein. Die Entscheidung, was an diesem Abend gemacht wird, liegt letztlich bei den Jugendlichen selbst.“

Niclas Zimmermann, Sozialarbeiter bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt, ergänzt: „Niemand wird zu einem Auftritt gezwungen, und wenn niemand mitmachen möchte, lassen wir eben Musik aus der Konserve laufen. Wir können uns aber bestimmt auf einen bunten Blumenstrauß an Aufführungen freuen.“

„Es ist egal, wo Du herkommst“

„Es spielt auch keine Rolle, welche Hautfarbe die Teilnehmer haben, welcher Religion sie angehören oder wo sie herkommen. Es geht darum, die Kultur auszuleben und den Abend zu genießen. Uns war von vorneherein wichtig, eine Plattform für die Jugendlichen zu bieten und die Talente zu fördern und Möglichkeit zu bieten, diese Talente zu präsentieren. Die Grundhaltung von uns ist, dass Jugendkultur, von mehreren Ebenen anerkannt und wertgeschätzt werden sollte“, erklärt Onur Harbelioglu. Und Niclas Zimmermann ergänzt: „Jugendkultur ist eben anders, als die Kultur, die sonst angeboten wird, und daher ist der Fokus auf die Jugendkultur besonders wichtig.“

Bei den offenen Treffs der Jugendlichen steht ein lockerer Austausch im Mittelpunkt. | Bild: Onur Harbelioglu

Was die Jugendarbeit sonst noch zu bieten hat

Auch unabhängig von Aktionen wie der langen Nacht der Jugendkultur wird in der Doppelstadt vieles für die jüngere Generation geboten. Onur Harbelioglu hebt die Bedeutung der offenen Jugendarbeit hervor: „Wir haben dreimal in der Woche offenen Treff in Tiengen und hier im Kornhaus. Wir sind die erste Anlaufstelle, wenn es um Jugendkultur geht.“ Alle Angebote sind offen und freiwillig. „Es kommt vor, dass sich Leute spontan zum Karaoke singen treffen, dann wird ein orientalischer Tanz aufgeführt oder Techno dargeboten. Wir haben viele Jugendliche mit Migrationshintergrund – und da kommen auch die verschiedenen kulturellen Einflüsse mit in die Gruppe hinein.“

Und auch der Spaß komme bei all der Jugendarbeit natürlich nie zu kurz: „Das schöne daran ist auch, dass das von allen angenommen und akzeptiert wird, da machen dann alle mit und haben einfach nur Spaß“, so Niclas Zimmermann.

Jugendliche gehen mit dem Landschaftsarchitekten Christian Burkhard die Pläne für die Erneuerung des Jugendtreffs im Kornhaus sowie des Vorplatzes durch. | Bild: Onur Harbelioglu

„Diese interkulturelle Haltung gehört zur offene Jugendarbeit.“ so Onur Harbelioglu und Niclas Zimmermann ergänzt: „Das passiert durch die vielen verschiedenen Jugendlichen ganz automatisch.“

Was in der nächsten Zeit noch ansteht

In den kommenden Jahren sollen die Räume im Jugendcafé und der Vorplatz aufpoliert und verschönert werden. Pläne und Ideen gibt es bereits reichlich. „Ein Landschaftsarchitekt wird sich heute gemeinsam mit den Jugendlichen austauschen und Pläne zur Modernisierung erarbeiten“, erklärt Onur Harbelioglu das weitere Vorgehen. Aber ganz gleich, welche Pläne am Ende realisiert werden, „bei uns wird nur das gemacht, was die Jugendlichen wollen.“