von Alfred Scheuble

Nach einem Musikstück, vorgetragen von Sabrina Blatter, begrüßte Bürgermeister Joachim Burger die vielen Gäste und beglückwünschte die Aussteller für die „tollen Bilder“ und wünschte den Besuchern „viel Spaß und Freude beim Anschauen“ der 32 Exponate.

Caritaswerkstätten Die Caritaswerkstätten Hochrhein gemeinnützige GmbH ermöglicht insgesamt 600 Menschen mit geistigen, körperlichen sowie psychischen Beeinträchtigungen die Teilhabe am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben. Mehr als 200 Menschen mit Beeinträchtigungen finden in unterschiedlichen Wohnformen ein Zuhause. (Quelle: www.caritaswerkstaetten-hochrhein.de)

Kritische Bilder zu aktuellen Themen

Jutta Binner-Schwarz, Vorsitzende für Heimatpflege im Schwarzwaldverein und Hausherrin der Stadtschür, sagte zur Caritas-Kreativgruppe: „Toll, dass ihr da seid und Farbe bekennt“. Ja, „Farbe bekennen“ so lautet der Titel der Ausstellung und die Menschen mit Behinderung stehen zu ihren farbenfrohen Kunstwerken. Sie bringen auch mit den teils kritischen Bildern ihre Meinung zur Corona-Pandemie (Bild „Menschen in Corona“ von Jörg Zimmermann) und zum Ukraine Krieg (Bild „Der Krieg muss aufhören“ von Jannick Bruchholz) zum Ausdruck.

Zahlreiche Besucher waren bei der Vernissage zur Ausstellung mit dem Thema „Farbe bekennen“ in der Schür am Stadtgraben in Stühlingen. Die 32 Exponate der Caritas-Kreativgruppe sind während des Städtlefestes am 16. und 17. Juli zu sehen. | Bild: Alfred Scheuble

Die 14 Künstler der Caritas-Kreativgruppe haben unter der Leitung von Martina Henninger (Kreativpädagogin) seit Herbst 2021 in Einzel- und Gruppenstunden viele Gemälde mit verschiedenen Techniken gestaltet. „Ich gratuliere euch, ihr habt großartiges geleistet“, lobte Jutta Binner-Schwarz die Künstlergruppe.

Als Vertreter der Caritaswerkstätten Hochrhein sagte Klaus Weißenberger: „Wir sind überwältigt von der Vielzahl der Menschen, die den Weg hierher gefunden haben.“ In seiner Rede erinnerte er an den mit 34 Jahren verstorbenen Künstler Yves Klein, dessen Ultramarin ihn einst berühmt machte und er zitierte Klein mit den Worten: „Die Wirkung auf den Betrachter ist letztlich das was zählt.“

Bei der Vernissage zur Ausstellung der Caritas-Kreativgruppe war auch die Behindertenbeauftragte des Landkreises, Siglinde Rotzinger (rechts) dabei, hier vor einem unverkäuflichen Gemeinschaftswerk der Kreativgruppe. | Bild: Alfred Scheuble

Mit Besuchern in Kontakt kommen

Ganz besonders zählt aber die Absicht der Ausstellung, nämlich die Kunst von Menschen mit Behinderung für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen und dabei mit den Besuchern in Kontakt zu kommen, so Weißenberger.

Die frohe Gästeschar war schließlich eingeladen, die Bilder auf sich wirken zu lassen, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen und dabei das ein oder andere Häppchen und Getränk vom „Café Zwischen“ zu genießen.