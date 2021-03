Schon lange hatte er die Skizzen für ein Kreuzigungsbild in der Schublade, erklärt Wolfgang Tartsch im Gespräch mit dieser Zeitung. An die Umsetzung des Kunstwerks habe er sich jedoch zunächst nicht herangewagt. „Das Thema muss man mit Respekt behandeln“, findet der 81-jährige Künstler aus Waldshut. Schließlich zeige ein Kreuzigungsbild den sterbenden Jesus.

Erst ein Gespräch mit Wieland Bopp-Hartwig, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut, vor zwei Jahren habe den letzten Anstoß gegeben, erzählt Tartsch. „Ich habe ihm die Skizzen gezeigt, danach habe ich mich getraut“, fügt der Bayreuther, der seit 13 Jahren in Waldshut wohnt, hinzu. Das fertige Werk wird erstmals am bevorstehenden Karfreitag bei einer Andacht in der Versöhnungskirche, wo es künftig hängen wird, zu sehen sein.

Das fertige dreigeteilte Kunstwerk – ein sogenanntes Triptychon – misst 2,20 Meter in der Breite und 1,50 Meter in der Höhe. Den mittleren Teil dominiert ein Korpus. Auf Arme, Beine, Nägel und das Kreuz, wie man es von anderen Kreuzigungsbildern kennt, hat Wolfgang Tartsch verzichtet. Die Dornenkrone hat er nicht auf, sondern neben dem Kopf platziert. „Ist es Jesus oder ist es ein ganz normaler Mensch?“, fragt der Künstler tiefgründig.

Vorstellung des Bildes Das von Wolfgang Tartsch geschaffene Kreuzigungsbild wird erstmals an Karfreitag, 2. April, um 15 Uhr in der Versöhnungskirche Waldshut zu sehen sein. Bei der von Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig geleiteten Andacht zur Sterbestunde Jesu gibt es eine Bildbetrachtung des Kunstwerks. Für den Gottesdienst unter Coronabedingungen ist eine Anmeldung erforderlich ( https://evkirchewaldshut.church-events.de/event/register/51 ). Die Veranstaltung wird zudem live im Internet auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde Waldshut gezeigt. Das Bild ist auch zu sehen bei der offenen Kirche an Karsamstag, 3. April, von 10 bis 12 Uhr.

Weitere Details auf dem Triptychon sind unter anderem eine Armbanduhr und ein Zahnrad, die für die schnelllebige Zeit und den Menschen im Dauerstress stehen, sowie leere Coladosen als Symbol für die Wegwerfgesellschaft.

Eine Bildbetrachtung ist nicht nur bei der Andacht an Karfreitag, sondern im Rahmen der offenen Kirche an Karsamstag möglich. Um die coronabedingten Abstandsregelungen vor dem Kreuzigungsbild einhalten zu können, werden Details des Kunstwerks in einem Video in Endlosschleife auf einer Großbildleinwand erläutert. „Es ist eine Einladung zum Kommen und Gehen“, kündigt Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig die zweistündige Veranstaltung an.

Es ist sein erstes Bild mit religiösem Bezug, erzählt Wolfgang Tartsch, der bereits einen Zyklus über Flüchtlinge geschaffen habe. Eine Ausstellung hatte er bislang nicht. „Ich bin noch völlig zu entdecken“, sagt der frühere selbstständige Zahntechniker und autodidaktische Künstler schmunzelnd.