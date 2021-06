Als sich im April wegen einer Organisationspanne vor dem Impfzentrum in Tiengen bei ziemlich ungemütlichem Wetter lange Warteschlangen bildeten, verteilten Helferinnen und Helfer an die vor der Stadthalle stehenden Menschen Pappbecher mit wohltuenden Heißgetränken. Demnächst sollen die Mitarbeitenden selbst, die in der Stadthalle Tag für Tag unermüdlich für das Setzen der erlösenden Pikser im Einsatz sind, mit einer nährenden Aufmerksamkeit beglückt werden.

Waldshut-Tiengen Sanierung in vollem Gang: So verändert sich das Freibad am Waldshuter Rheinufer Das könnte Sie auch interessieren

Überreicht wird das Vesper durch prominente Besucher in Gestalt des CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner und des Landrats Martin Kistler. Dabei wird auf ebenso deftige wie unkomplizierte Verpflegung gesetzt: Im Dauertrubel mit Formularen, Ampullen und Spritzen soll ein währschafter Fleischkäse für eine Stärkung sorgen. Mit der Menüauswahl würdigen die Spender eine zuweilen etwas in Vergessenheit geratene Imbiss-Spezialität. Mit ihrer traditionellen Machart liegt sie zwar – genauso wie ihre Konkurrenten Currywurst und Döner – nicht ganz im veganen Trend. Doch wie zu hören war, sollen bei der Aktion auch Anhänger rein pflanzlicher Nahrung auf ihre Kosten kommen. Nicht bekannt ist, ob das ein fleischfreier Fleischkäse sein wird. Den gibt es nämlich tatsächlich. Dazu zischt man wohl am besten ein alkoholfreies Bier.